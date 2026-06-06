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НовостиПроисшествия6 июня 2026 17:34

В Большой Ижоре не выявили загрязнение воздуха после пожара в воинской части

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Воздух в Большой Ижоре нормальный.

Воздух в Большой Ижоре нормальный.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Большой Ижоре не превышена, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. На место после ликвидации пожара в воинской части выезжали сотрудники областной экологической милиции. Исследование отобранных проб воздуха не показало никаких опасных аномалий.

- В Большой Ижоре дежурила мобильная лаборатория, отбиравшая пробы атмосферного воздуха. Превышения допустимых значений загрязняющих веществ не выявили. Въезд в поселок открыли, ограничений для транспорта больше нет, - отметил глава 47-го региона.

Напомним, в Большой Ижоре произошел пожар в арсенале Минобороны после прилетов БПЛА. Всего в Ленобласти за утро 6 июня уничтожили 144 боевых беспилотника, пострадали четыре человека. В Большой Ижоре проводилась эвакуация, но к вечеру всех жителей вернули домой.