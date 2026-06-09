Среди погибших после взрыва в ангаре у Финляндского был собственник компании

Собственник химической компании погиб после взрыва в ангаре у Финляндского вокзала. Фото: ДТП и ЧП / ВК

Собственник организации, производившей и продававшей химию, погиб после взрыва в ангаре возле Финляндского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу. Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 8 июня, в арендованном здании на Минеральной улице. Огромный столб дыма был виден из разных районов города. Оказалось, что пожар не на территории вокзала, но из-за взрыва на рельсы частично обрушился забор, поэтому возникли задержки электричек.

- Взрыв произошел во время работ в арендованном ангаре. Случилась детонация химического вещества, а затем возгорание. Погибли два человека, среди которых собственник организации. Кроме того, в результате обрушения конструкций здания под завалами оказались две женщины, они тоже погибли. Также с места госпитализировали двоих мужчин с разными травмами, - рассказали в Следкоме.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по третьей части статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло гибель двух и более лиц. Виновным, если их установят, грозит до семи лет лишения свободы.