Главу предприятия обвинили в гибели людей после взрыва у Финляндского вокзала

Двое погибших лежали под обвалившимся забором, еще двоих нашли в самом ангаре. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи предъявили обвинение одному из учредителей химического производства на Минеральной улице, где 8 июня произошел взрыв и пожар, сообщили в пресс-службе ГСУ К России по Петербургу. Четыре человека погибли, еще двое пострадали и попали в больницу.

Огонь охватил ангар у Финляндского вокзала площадью 400 квадратных метров, густой столб дыма было видно из разных районов города. Пожарные боролись с пламенем до глубокой ночи, всего около девяти часов. Предварительная причина возгорания - воспламенение паров ацетона. В организации производили растворители и реактивы.

Двое погибших лежали под обвалившимся забором, еще двоих нашли в самом ангаре, где шли работы. Одним из погибших оказался один из собственников организации.

- Изначально дело возбудили по другой статье, но позже переквалифицировали на часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц, - уточнили в Следкоме.

По версии следствия, обвиняемый и другие сотрудники компании нарушали правила безопасности при производстве, хранении и сбыте химической продукции. Они работали в арендованном помещении в Калининском районе и не обеспечили должную защиту жизни и здоровья людей.

Следователи провели обыски в помещении, назначили экспертизы. Расследование продолжается. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.