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НовостиОбщество12 июня 2026 10:21

Сквер имени Людмилы Чурсиной появится в Сестрорецке после ее смерти

Беглов: Любимый сквер Людмилы Чурсиной в Сестрорецке назовут в ее честь
Авторы (2):
Анна ГРЕНЬ
Александр ДЫБИН
12 июня с артисткой простились в Спасо-Преображенском соборе.

12 июня с артисткой простились в Спасо-Преображенском соборе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сквер имени Людмилы Чурсиной появится в Сестрорецке после ее смерти. Об этом на прощании с артисткой заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, 12 июня в Спасо-Преображенском соборе началась церемония прощания с актрисой. Проститься с Чурсиной пришли несколько сотен человек: это и коллеги по актерскому цеху, и поклонники, и власти города, в том числе губернатор.

По словам Александра Беглова, в ближайшее время именем Людмилы Чурсиной будет назван один из скверов Сестрорецка, который она любила.

- Ее знали все поколения, многие страны, ее награды были заслужены талантом. У нее были достоинство сила духа и красота, - сказал губернатор.

Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет. Ее карьера была тесно связана с Ленинградом и Петербургом. Актриса много снималась в лентах «Ленфильма», многие ее помнят по роли в картине «Угрюм-река». Всего она снялась более чем в 100 фильмах.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что раскрыта последняя воля Людмилы Чурсиной. Актриса обратилась к коллегам и близким, когда чувствовала скорую смерть.