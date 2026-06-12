12 июня с артисткой простились в Спасо-Преображенском соборе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сквер имени Людмилы Чурсиной появится в Сестрорецке после ее смерти. Об этом на прощании с артисткой заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, 12 июня в Спасо-Преображенском соборе началась церемония прощания с актрисой. Проститься с Чурсиной пришли несколько сотен человек: это и коллеги по актерскому цеху, и поклонники, и власти города, в том числе губернатор.

По словам Александра Беглова, в ближайшее время именем Людмилы Чурсиной будет назван один из скверов Сестрорецка, который она любила.

- Ее знали все поколения, многие страны, ее награды были заслужены талантом. У нее были достоинство сила духа и красота, - сказал губернатор.

Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет. Ее карьера была тесно связана с Ленинградом и Петербургом. Актриса много снималась в лентах «Ленфильма», многие ее помнят по роли в картине «Угрюм-река». Всего она снялась более чем в 100 фильмах.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что раскрыта последняя воля Людмилы Чурсиной. Актриса обратилась к коллегам и близким, когда чувствовала скорую смерть.