Финляндия вводила ограничения на полеты в Финском заливе из-за угрозы БПЛА

Запрет действовал с 4:26 до 6:00. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы обороны Финляндии временно ограничили полеты в восточной части Финского залива утром 2 июля. Запрет действовал с 4:26 до 6:00.

- В генштабе объяснили это мерой предосторожности против беспилотников, которые могут залетать на территорию страны. Однако финские военные не обнаружили ни одного дрона в своем воздушном пространстве, - пишет «Карелинформ».

Ночью в Ленинградской области отражали атаку беспилотников. Силы ПВО сбили семь аппаратов. Около шести часов утра в регионе отменили опасность атаки БПЛА. В петербургском аэропорту Пулково ограничений не вводили.

С весны беспилотники стали регулярно появляться в Финляндии. Это происходит на фоне участившихся атак на Ленинградскую область. 24 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна запретила Украине использовать свое воздушное пространство. При этом советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл заявил о поддержке Украины в атаках на Петербург.