Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Идет расследование уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с исчезновением и убийством 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия произошла в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Захожье». 2 июля девочка отправилась в лес за лисичками и пропала.

Родственники установили, что она вышла из леса, но домой так и не вернулась. Поисковые мероприятия проводились сразу же после поступления информации о пропаже и продолжались всю ночь. Поиски вели сотрудники полиции, волонтеры из поисково-спасательных отрядов «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт», а также местные жители. Девочку нашли лишь 3 июля.

- Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в пресс-службе СКР.