Татьяна Буланова: Не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой

Татьяна Буланова вновь заговорила о том, что станет бабушкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Буланова в очередной раз заявила, что хотела бы стать бабушкой, хотя ей в это пока не особо верится. В интервью Общественной Службе Новостей артистка призналась, что ее старший сын Александр продолжает готовиться к свадьбе. Певица одобрила его выбор и познакомилась с невесткой.

- Мы начали подготовку к свадьбе, - цитируют в издании Буланову. – Мне понравился выбор сына. Невестка не называет меня мамой, она обращается по имени. Помолвка уже прошла, теперь дело остается за малым. А дальше уже и внуки пойдут. Но я, честно признаюсь, не особо верю, что совсем скоро смогу стать бабушкой.

Ранее Татьяна Буланова в интервью «КП-Петербург» заявила, что считает себя скуфом. По ее словам, для нее остается загадкой, почему на ее концерты ходит много молодежи. При этом певица шутит, что внутри все-таки чувствует себя 25-летней студенткой. Благо она как раз учится в вузе и недавно сдала первую сессию – успешно!