В СНТ «Захожье-2», где жил убийца 12-летней девочки, взяли на контроль историю с истязанием собак

На фото - "благодел" Мехнин на фоне колодца, который он привел в порядок в СНТ, где был одним из членов правления. Фото: vk.ru/zahozhye2

На СНТ «Захожье-2» в Тосненском районе Ленобласти, где жил убийца 12-летней девочки Федор Мехнин, обрушилась волна критики со стороны зоозащитников. Сразу несколько изданий, в том числе «КП-Петербург», писали со ссылкой на местных жителей, что ранее в садоводстве жаловались на догхантера, который якобы резал собак. Сообщалось, что это мог быть сам Мехнин. Однако член этого же СНТ, сотрудница приюта для собак Ирина Павлова, которая первой обратила внимание на проблему истязания животных, опровергла эти слухи. С ее слов, она пожаловалась знакомому полицейскому и обратилась к нему за советом, но не писала заявление.

- Мы не защищаем обвиняемого (Мехнина. – Прим.ред.), - говорит «КП-Петербург» главный инженер СНТ «Захожье-2» Евгений. – Мы глубоко шокированы, что среди нас жил этот изверг, но никто не подозревал о его наклонностях, даже близкие друзья. Но списывание убийства собак на Мехнина – это не решение ситуации. Так реальный виновник может оказаться безнаказанным. Известно, что мертвых собак находили не на территории СНТ, а в лесничестве. Правлению «Захожье-2» никто не жаловался на эти ЧП, за исключением случая в январе 2026 года – мы сразу же направили заявительницу в полицию.

Кроме того, официального подтверждения о причастности Мехнина к истязанию собак не подтверждают и в СКР. А вот на что его действительно проверяют, так это на предмет сексуального насилия над девочкой.

- Следователь, который опрашивал нас после задержания Мехнина, наоборот, сказал, что домыслы некоторых жителей сбивали с толку следствие. Что касается убийцы, с ним будут проводить повторный следственный эксперимент, он продолжает сидеть в СИЗО, - поделились с редакцией местные.