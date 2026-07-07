«Не могли иметь детей»: Знакомые убийцы 12-летней девочки из Ленобласти рассказали о его темном прошлом

Стало ясно, почему убийца 12-летней девочки из Ленобласти и его жена не заводили детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про убийцу 12-летней девочки из Ленобласти, если взять за скобки это необъяснимое и чудовищное преступление, говорят только хорошее. Федор Мехнин, которого сейчас называют «кровавым благоделом» (по названию его одноименной компании по ремонту квартир. – Прим.ред.) запомнился коллегам и друзьям как доброжелательный, совестливый и глубоко верующий человек. Лишь жители СНТ «Захожье-2», где он был одним из членов правления, подозревали его в зверском истязании собак. Но оказалось, в жизни убийцы был еще один темный эпизод, который связан с личной трагедией – у него умерла дочь. Об этом «КП-Петербург» рассказали несколько близких друзей изверга.

По словам знакомых, все случилось чуть больше 10 лет назад. Друзья делятся, что ребенок для Федора и его супруги был долгожданным, но врачи сразу предупреждали их, что он нездоров.

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти показал, как расправлялся с ребенком Видео: Следком России

- Они с женой ждали девочку, - вспомнили в разговоре с «КП-Петербург» в окружении Мехнина. - Медики не обещали ничего хорошего: сказали, что ребенок либо не выживет, либо будет тяжелобольным. Со слов Федора, они не могли иначе и решили растить ребенка, даже при всех рисках. В итоге девочка родилась с генетическим заболеванием. Он целое состояние «влил» в ее лечение. Примерно через год дочь скончалась, она была еще грудничком.

Жену убийцы затравили в соцсетях, она закрыла свою страничку и сменила фамилию. Вероятно, фамилию она сменит и в реальности. Фото: личная страница ВКонтакте

Близкие Мехнина единодушны в том, что эта трагедия из прошлого ни в коем случае не оправдывает его будущие больные желания и преступление, но упоминают, что это тяжело отразилось на его семейной жизни.

- Конечно, им было тяжело, особенно его жене. С его слов, она больше не может иметь детей. Поэтому они так и жили только вдвоем, - объясняет приятель Федора.

В этой связи вспоминается допрос изверга, на котором он признался, что у них с женой почти не было интимной близости. Кроме того, он пользовался услугами проституток. Но самое пугающее другое: более 10 лет он фантазировал, как насилует жен своих друзей.

"Благодел", как себя называл больной извращенец, например, помогал дачникам отремонтировать колодец. Фото: личная страница ВКонтакте

На следственном эксперименте убийца без каких-либо эмоций, хладнокровно перечислил, как именно она напал на жертву: увидел из окна машины «женщину» (девочка была высокой, ростом 167 см. – Прим.ред.), а когда подбежал к ней со своими больными желаниями, то понял, что перед ним ребенок, «но дороги назад уже не было». Сейчас он в СИЗО, в перспективе - пожизненный срок за решеткой.

Изверг принял ребенка за женщину и набросился сзади с ножом. Фото: СУ СКР по Ленобласти / vk.com/zahozhye2

Добавим, что школьницу похоронили в понедельник, 6 июля, на кладбище в Колпино в белоснежном гробу. На прощании с дочерью убитые горем отец и мать включили песню «Без тебя нельзя и дня прожить мне» из кинофильма «Чебурашка» в исполнении самой девочки – она долгое время занималась вокалом и успешно участвовала в профильных конкурсах.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Благодел», резавший собак: Убийца 12-летней девочки оказался известным бизнесменом и членом правления СНТ, где гуляла жертва (подробности)

Пытался скрыться и обмочил штаны: Пойман убийца 12-летней девочки, ушедшей за грибами в Ленобласти (подробности)

Взял миллион и хотел сбежать за границу: На суде выяснилось, что скрывал убийца 12-летней девочки из Ленобласти (подробности)

«Без тебя нельзя и дня прожить мне»: Родители убитой в СНТ Ленобласти 12-летней девочки включили ее песню на похоронах (подробности)