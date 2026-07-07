«Не могли иметь детей»: Знакомые убийцы 12-летней девочки из Ленобласти рассказали о его темном прошлом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Про убийцу 12-летней девочки из Ленобласти, если взять за скобки это необъяснимое и чудовищное преступление, говорят только хорошее. Федор Мехнин, которого сейчас называют «кровавым благоделом» (по названию его одноименной компании по ремонту квартир. – Прим.ред.) запомнился коллегам и друзьям как доброжелательный, совестливый и глубоко верующий человек. Лишь жители СНТ «Захожье-2», где он был одним из членов правления, подозревали его в зверском истязании собак. Но оказалось, в жизни убийцы был еще один темный эпизод, который связан с личной трагедией – у него умерла дочь. Об этом «КП-Петербург» рассказали несколько близких друзей изверга.
По словам знакомых, все случилось чуть больше 10 лет назад. Друзья делятся, что ребенок для Федора и его супруги был долгожданным, но врачи сразу предупреждали их, что он нездоров.
Видео: Следком России
- Они с женой ждали девочку, - вспомнили в разговоре с «КП-Петербург» в окружении Мехнина. - Медики не обещали ничего хорошего: сказали, что ребенок либо не выживет, либо будет тяжелобольным. Со слов Федора, они не могли иначе и решили растить ребенка, даже при всех рисках. В итоге девочка родилась с генетическим заболеванием. Он целое состояние «влил» в ее лечение. Примерно через год дочь скончалась, она была еще грудничком.
Близкие Мехнина единодушны в том, что эта трагедия из прошлого ни в коем случае не оправдывает его будущие больные желания и преступление, но упоминают, что это тяжело отразилось на его семейной жизни.
- Конечно, им было тяжело, особенно его жене. С его слов, она больше не может иметь детей. Поэтому они так и жили только вдвоем, - объясняет приятель Федора.
В этой связи вспоминается допрос изверга, на котором он признался, что у них с женой почти не было интимной близости. Кроме того, он пользовался услугами проституток. Но самое пугающее другое: более 10 лет он фантазировал, как насилует жен своих друзей.
На следственном эксперименте убийца без каких-либо эмоций, хладнокровно перечислил, как именно она напал на жертву: увидел из окна машины «женщину» (девочка была высокой, ростом 167 см. – Прим.ред.), а когда подбежал к ней со своими больными желаниями, то понял, что перед ним ребенок, «но дороги назад уже не было». Сейчас он в СИЗО, в перспективе - пожизненный срок за решеткой.
Добавим, что школьницу похоронили в понедельник, 6 июля, на кладбище в Колпино в белоснежном гробу. На прощании с дочерью убитые горем отец и мать включили песню «Без тебя нельзя и дня прожить мне» из кинофильма «Чебурашка» в исполнении самой девочки – она долгое время занималась вокалом и успешно участвовала в профильных конкурсах.
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