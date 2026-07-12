Две женщины утонули в Финском заливе из-за сильнейшего урагана 11 июля

На женщинах не было спасательных жилетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мощнейший ураган, разбушевавшийся в Петербурге и области 11 июля, помимо масштабных разрушений и подтоплений унес жизни двух людей. Во время плавания на сап-досках в бухте Батарейная Финского залива (п. Шепелево, Ломоносовский район) две женщины попали в сильный ветер и не смогли самостоятельно вернуться на берег. Ближе к полуночи того же дня спасатели сообщили о том, что тело одной из женщин найдено. Тело второй смогли обнаружить лишь на следующий день, примерно через 12 часов, судя по сообщениям в канале МЧС Ленобласти.

- Спасатели поисково-спасательного подразделения Красная горка извлекли тело из воды и доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России, - сообщают в МЧС.

Отмечается, что обе женщины были без спасательных жилетов. МЧС России напоминает: жилеты в воде обязательны, и сап - не игрушка, даже при небольшом волнении удержаться на нем сложно.