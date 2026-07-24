В Петербурге временно закрыли движение по Московскому шоссе в районе Шушар

Из-за невозможности проезда по шоссе изменены маршруты общественного транспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге временно закрыто движение по Московскому шоссе в районе Шушар. Об этом стало известно на сервисе «Яндекс.Карт». Как сообщают водители в чате «Разговорчики», проезд перекрыли. На месте работают сотрудники ДПС, разворачивая машины в объезд. По шоссе могут общественный транспорт, спецтехника и пешеходы.

- Из-за невозможности проезда по шоссе изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы №179, 192, 196, 197 и 388 теперь следуют через Дунайский проспект и Софийскую улицу, а затем по действующим маршрутам, - рассказали в пресс-службе петербургского «Организатора перевозок»

Жителям Славянки рекомендуется использовать пригородные электрички в качестве альтернативного способа передвижения.

Напомним, ранее на Петербург и Ленобласти обрушилась атака беспилотников. В Петербурге – в Шушарах – пострадали гражданские объекты. Власти приступили к устранению последствий.