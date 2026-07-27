Следователи возбудили дело после смерти мальчика, зажатого воротами на Коломенской

Мальчик попытался пролезть между створкой и стеной. Фото: очевидцы

Следователи Петербурга начали расследование уголовного дела по факту гибели ребенка на улице Коломенской. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Трагедия произошла 22 июля. Местный житель открыл электронные раздвижные ворота, чтобы выехать со двора. В этот момент мальчик попытался пролезть между створкой и стеной, чтобы попасть во двор. Ребенка зажало, он получил тяжелые травмы.

Мальчика доставили в больницу. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось – он скончался 26 июля.

- Изначально дело возбудили в полиции, а позже передали в Следственный комитет. Там его переквалифицировали на статью о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в Следкоме.

Сейчас следователи проводят проверку: осмотрели место происшествия, допросили водителя, который открывал ворота. Выясняются все обстоятельства случившегося. Следствие продолжается.