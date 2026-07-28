В Пулково ограничили полеты из-за атаки БПЛА

Ограничения также повлияли на маршруты в Калининград. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 28 июля в аэропорту Пулково временно ограничили использование воздушного пространства из-за угрозы БПЛА. Рейсы отправляют и принимают только по специальному согласованию, в расписании возможны изменения.

- Ограничения также повлияли на маршруты в Калининград – в аэропорту Храброво тоже возможны корректировки, - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Одновременно с этим петербуржцы и жители Ленобласти столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Пользователи не могут зайти на сайты, в приложения и мессенджеры. За час на сервисе DownDetector зафиксировали около 200 жалоб. Власти рекомендовали горожанам подключаться к бесплатным точкам Wi-Fi и использовать ресурсы из «белых списков» – туда входят городские сервисы, карты, приложения и крупные СМИ.

Напомним, губернатор Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в 07:13. Специалисты РСЧС разослали жителям предупреждения: покинуть улицу, укрыться за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы. Людей призвали сохранять спокойствие и ждать сигнала отбоя.