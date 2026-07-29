Анатолий Вассерман посоветовал зумерам знакомиться на улице, а не в чат-ботах

Вассерман рассказал, где лучше всего искать пару. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После новостей о том, что подростков из Петербурга и других городов России вербовали в террористы через чат-боты для знакомств, Анатолий Вассерман предложил школьникам и студентам отвлечься от Интернета и выходить из дома на молодежные площадки для встреч. По словам депутата Госдумы, с которым поговорило издание «Абзац», так будет и полезнее, и эффективнее, чем общаться удаленно, не зная, что за человек находится по ту сторону смартфона.

- Сейчас молодежных встреч не меньше, чем во времена моей молодости, - уверен Вассерман. – Люди встречаются вживую в самых разнообразных обстоятельствах, поэтому способы, как именно познакомиться с человеком, найдутся всегда. И те, кто хочет жить и создавать семью, находят такую возможность.

Напомним, история с вербовкой подростков в террористы через Telegram-боты стало одной из причин уголовного дела, возбужденного ФСБ в отношении Павла Дурова. Решается вопрос о том, будут ли создателя мессенджера объявлять в международный розыск. Основная претензия силовиков в том, что Дуров не помогал российским спецслужбам бороться с террористами, которые координировали свои действия через Telegram.