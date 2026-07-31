В аэропорту Сербии задержали турка, подозреваемого в убийстве петербурженки

Тело девушки нашли 31 июля в чемодане в одном из каналов Белграда. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сербии задержали турка, подозреваемого в смерти петербурженки Людмилы Т. 25-летнего гражданина Турции арестовали в аэропорту. По предварительным данным, именно он и спрятал тело девушки в чемодан и сбросил его в канал белградского района Падинска-Скела. Об этом сообщило сербский портал Telegraf.

- Задержанный будет находиться под стражей 48 часов для проведения допроса, после чего его доставят в прокуратуру, - уточнил портал.

Напомним, 27-летняя петербурженка Людмила перестала выходить на связь с 25 июля. Девушка только что приехала в Белград и планировала посетить ночной клуб. Известно, что Людмила работала промоутером и моделью боди-арта. Вечером 30 июля в районе Падинска-Скела в Белграде обнаружили чемодан с телом светловолосой женщины. Погибшей оказалась 27-летняя Людмила из Петербурга.

Близкие убитой в Сербии петербурженки открыли сбор средств на транспортировку тела в Россию и на похороны.