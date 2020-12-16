Льготники Ленобласти смогут бесплатно ездить в метро и наземке Санкт-Петербурга

Соглашение охватывает подземку, более 660 маршрутов Ленобласти, 280 автобусных маршрутов Петербурга, 80 межрегиональных автобусных маршрутов, 40 троллейбусных и 40 трамвайных маршрутов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЕНЬГИ – НАРОДУ, ПОЛНОМОЧИЯ – СМОЛЬНОМУ

Больше всего обсуждений на заседании парламента Санкт-Петербурга 16 декабря вызвал законопроект, который продлевает расширенные полномочия правительства на 2021 год. Изначально их расширили в марте 2020-го для того, чтобы чиновники могли оперативно вводить новые меры поддержки горожан в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

– Закон сыграл важнейшую роль в быстрой координации ограничительных мер с мерами соцподдержки, – напомнил представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков. – Единовременные выплаты людям старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции. Доплаты к пенсиям. Продуктовые наборы. Выплаты пострадавшим медработникам, донорам плазмы и соцработникам. Приостанавливалось действие льготных проездных (для снижения пассажиропотока в транспорте), что компенсировали выплатами.

Расширенные полномочия позволили быстро скоординировать ограничительные меры с мерами поддержки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжив тему блокировки льготных проездных, депутат Максим Резник заметил, что «правила действуют выборочно, не для всех одинаково», а потому законопроект не поддержал: «правительство не должно иметь больше полномочий, это не тот случай, когда что-то можно будет потом подправить».

А вот Оксана Дмитриева отметила, что дополнительные полномочия исполнительной власти оправданы, ведь в пандемию решения действительно нужно принимать очень быстро: «многие ограничительные меры тоже противоречат законодательству, но мы вынуждены это делать, таковы условия». Депутат Андрей Анохин добавил, что в столь тяжелой ситуации «роль парламента должна быть консолидирована с исполнительной властью», а «раскачивать ситуацию в политических целях недопустимо».

– Дополнительные полномочия нужно предоставить, но с одним условием: чтобы соцподдержка расширялась, а не ограничивалась, – подчеркнул депутат Борис Вишневский.

Пока законопроект приняли за основу.

ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОЕЗДЕ ЛЬГОТНИКОВ

В целом сегодня приняли закон, который утверждает Соглашение по перевозке жителей Петербурга и Ленобласти между обоими регионами.

– Закон разработан в связи с необходимостью перевозки льготных категорий – ветеранов, тыловиков, пенсионеров – на метро и некоторых наземных маршрутах, – объяснил Юрий Шестериков. – По предложению Ленобласти, в перечень включаются и дети из многодетных семей, которые обучаются в соседнем регионе.

Соглашение охватывает подземку, более 660 маршрутов Ленобласти, 280 автобусных маршрутов Петербурга, 80 межрегиональных автобусных маршрутов, 40 троллейбусных и 40 трамвайных маршрутов. Льготники обоих регионов смогут кататься на них по льготным проездным, выданным и Петербургом, и Ленобластью.

Соглашение принимают традиционно, уже в третий раз, для взаиморасчетов между регионами. Фото: Олег ЗОЛОТО

И Александр Беглов, и Александр Дрозденко соглашение уже подписали. Документ принимают традиционно, уже в третий раз, для взаиморасчетов между регионами. На исполнение соглашения Петербург заложил на следующий год 336 миллионов рублей, Ленобласть – более миллиарда рублей.

– Почему дети из многодетных семей Ленобласти, учащиеся в Петербурге, будут бесплатно проезжать в городе, а дети из Петербурга ехать по Ленобласти бесплатно не смогут? – поинтересовалась депутат Надежда Тихонова. – Неужели Ленобласть может себе позволить оплачивать это, а мы – нет? Петербургских ребят, которые учатся в Ленобласти, сейчас 870 человек.

Ситуацию пообещали выровнять в будущем: в регионах-соседях давно наметился тренд на приведение законодательства – в том числе и социального – к единому знаменателю.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА

Налоговые льготы в рамках третьего пакета поддержки бизнеса в условиях пандемии предложили расширить. От транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество депутаты предлагают освободить организации туристической отрасли. Преференции хотят ввести в отношении и организаций, которые сдают турбизнесу площади в аренду, и ИП и фирм, работающих по «упрощенке» в индустрии гостеприимства.

– Туристическую отрасль надо не просто поддерживать – ее необходимо спасать, – отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Естественным приоритетом была и останется забота о здоровье и безопасности петербуржцев. В то же время город-музей, один из ведущих туристических центров Европы не может позволить вирусу разрушить свою индустрию гостеприимства.

Льготы хотят предоставить как туристическому бизнесу, так и владельцам арендуемых им площадей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Претендовать на льготы смогут только те, кто сохранил зарплату своим сотрудникам на уровне не ниже минимальной (на сегодня это 19 000 рублей).

– Хотя эти поправки приведут к налоговым потерям в размере 3,5 миллиарда рублей, но мы их поддерживаем, – отметил вице-губернатор Эдуард Батанов.

А вот идею сделать механизм уплаты налогов для предпринимателей всех сфер гибким и снизить налоговую ставку на всю коммерческую недвижимость ни чиновники, ни парламентское большинство не одобрили. Как выразился Батанов, «оставьте немного в бюджете: надо иметь запасы, чтобы поддержать бизнес в 2021 году».

А В ЭТО ВРЕМЯ: Проблему киосков с кофе вместо газет вновь поднимут в Смольном

На вопросы депутатов в рамках Часа правительства в Мариинском дворце ответил вице-губернатор Александр Бельский, курирующий вопросы молодежной политики, местного самоуправления и работы СМИ.

Депутат Алексей Цивилев отметил, что сейчас в Петербурге 86 500 волонтеров, и поинтересовался, будет ли город расширять их поддержку.

– В первую волну много волонтеров ходило по домам, но сегодня другие потребности: больше нужны автоволонтеры для перемещения врачей поликлиник, – ответил Бельский. – Требуются около 30 автомобилей. Выходим из ситуации, арендуя их. Уже выделены средства на закупку автомобилей. Коллеги выделяют свой транспорт и даже сами ездят, помогают.

Депутат Денис Четырбок обратил внимание на нелегальную торговлю в киосках и павильонах, предназначенных под продажу печатной периодики: «кофе и сухофрукты вместо газет и журналов – более чем на 100 адресах».

Кофе и сухофрукты вместо газет и журналов уже более чем на 100 адресах. Фото: Олег ЗОЛОТО

– За сферу отвечаем мы, но договоры на размещение киосков и павильонов предприниматели все еще заключают с Комитетом имущественных отношений, – пояснил Бельский. – Нарушения есть, они существенные: видимо, компании, которые находятся в банкротном и предбанкротном состоянии, пытаются выжить таким образом. Надо наводить порядок. Подготовлен законопроект о передаче всех полномочий, в том числе по контролю, Комитету по печати. До конца года планируется провести заседание и обсудить вопрос.

Продолжая тему СМИ, депутаты подняли вопрос клеветы и фейков, которые льются на петербуржцев из «Телеграм»-каналов.

– За каждым «Телеграм»-каналом стоит частный номер телефона и физическое лицо, которое можно привлечь к ответственности, – подчеркнул Бельский. – Зарегистрированные СМИ фейками никогда не занимаются. Что касается редакционной политики газет и ТВ-каналов, то мы в нее не вмешиваемся.

КСТАТИ: Дом-«гроб» на Карповке открыл продажу квартир

Очередной депутатский запрос, направленный в Смольный, коснулся 10-этажного дома-«гроба», который возводят на набережной реки Карповка. Парламент давно борется с «градостроительной авантюрой» на Петроградской стороне – вотчине главы ЗакСа Вячеслава Макарова. Но единственное изменение, которое пока произошло, – это открытие продаж квартир в ЖК.

Ситуацию с возведением ЖК называют «совершенно людоедской». Фото: «Студия 44»

– Сами у себя начнут покупать квартиры, а потом будут рассказывать, что нельзя плодить обманутых дольщиков! – заключил Вячеслав Макаров. – Кроме плевков, в адрес этого проекта ничего не было. А строители сейчас «окэшатся», выведут деньги за границу – а нам потом как потомкам в глаза смотреть? Этот проект разрушает весь архитектурный облик Петроградской стороны. Власть должна оправдывать доверие, а не оправдываться за обманутое доверие: скомканную репутацию потом утюгом не разгладишь. Это Марианская впадина цинизма.

Спикер ЗакСа предлагает чиновникам еще раз разобраться, как и кто дал проекту зеленый свет, а также напомнил о снесенных памятниках и замечаниях Градсовета. Коллеги запрос поддержали: Алексей Ковалев заметил, что двухэтажной мансардой строители лишь пытаются обойти разрешенную высотность застройки, а Борис Вишневский назвал ситуацию «совершенно людоедской».