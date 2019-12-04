50 оттенков кофейного: За торговлю кофе штрафуют и хитрых бизнесменов, и честных газетчиков

В битве за петербургские газетные павильоны, которые продают не только прессу, но и полезные для горожан товары, новый раунд. Распространители периодики считают, что без дополнительного ассортимента им не выжить. Петербуржцам удобно покупать вместе со свежей газетой кофе и круассан. Но чиновники словно не слышат ни тех, ни других и, рассылая десятки «писем счастья», называют распространителей нарушителями закона.

«ВСЕМ БЕЗ РАЗБОРА»

19 октября в городе прошли массовые проверки газетных киосков и павильонов. Поводом стала публикация в одном из петербургских СМИ, которое сообщало, что, «прикрывшись газетой», на целевых участках Схемы размещения НТО работают кофейни. Любопытно, что сами распространители периодики жаловались на них еще в мае, о чем писала «Комсомолка».

Ведомые благой целью, представители Комитета по контролю за имуществом искали в газетных НТО кофе, еду и другую «нецелевую» продукцию. А с начала ноября ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» стало выставлять по итогам этих проверок претензии.

В павильончиках вне закона можно найти все, что угодно, от чехлов для смартфонов до капучино, но только не обилие печати.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Претензии выставляют всем без разбора – и тем, кто использует прессу для прикрытия, и добросовестным распространителям периодики, – сообщили «Комсомолке» в ассоциации издателей и распространителей «Балтийская пресса». – На 28 ноября только участникам ассоциации выставлено претензий на 1,2 миллиона рублей, и сумма продолжает расти. По отдельным НТО штрафы доходят до 140 тысяч рублей.

На прошлой неделе проверки по некоторым адресам прошли повторно. Правда, сути это не изменило.

– Пресекать работу тех, кто развешивает по стеклам старые газеты, а за ними варит кофе, нужно, – подчеркивает глава «Союза издателей и распространителей» Дмитрий Амосов. – Но такие объекты в корне отличаются от настоящих газетных, где распространители законно ставят кофейный аппарат и продают снеки, чтобы лишь остаться на плаву.

В ЧЕМ РАЗНИЦА?

В число опальных попал большой павильон на улице Савушкина, у метро «Черная речка». Из-за якобы нарушения договора размещения НТО киоск штрафуют на 131 тысячу рублей.

– Предлагаю вам в течение пяти рабочих дней оплатить штраф и устранить нарушения, – пишет представитель «Имущества Санкт-Петербурга» Ирина Степанов. – В случае невыполнения требования предлагаю вам в течение семи дней освободить участок и явиться для подписания соглашения о расторжении договора.

Аналогичное послание пришло и на проспект Испытателей, в павильон у «Пионерской». Только там штраф превышает 160 тысяч рублей.

Мотивация в обоих случаях одна: торговля «нецелевыми» продуктами питания, табаком и кофе, которая нарушает условия договора размещения НТО. Вот только, по тому же договору, распространитель имеет право на вспомогательную деятельность на трети площади павильона или киоска.

– И реализация продуктов питания, кофе и табака как раз в нее входит на правах «деятельности общественного питания» и «реализации иных товаров», – поясняет Дмитрий Амосов. – Скорее всего, претензии – результат ошибки в трактовке закона.

Увидеть газеты порой можно только снаружи, и то прошлогодние.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы угощать покупателей газет и журналов шоколадками, сигаретами и кофе и не нарушать закон, достаточно уведомить Смольный и районную администрацию и приложить к письму план НТО вместе с ведомостью инвентаризации, подготовленной ГУИОН (Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости. – Прим. ред.).

Нашли в претензиях и еще одну юридическую ошибку. «Имущество Санкт-Петербурга» ссылается на распоряжение об ассортименте сопутствующих товаров. Правда, ассортимент этот введен для киосков, а не павильонов, и касается он сугубо расчетов через кассовый аппарат или без него.

Юридическую неграмотность коллег невольно подтвердили в Комитете имущественных отношений (КИО). Пока по городу гремели проверки, на портал «Наш Санкт-Петербург» пришла жалоба на павильон у метро «Улица Дыбенко». Петербуржец Андрей заметил, что там продают табак и съестное. На ответ КИО о том, что все в порядке, Андрей парировал тем самым распоряжением.

– Данное распоряжение не применяется при осуществлении вспомогательных видов деятельности в НТО, – объяснили в КИО.

– В чем разница между этим объектом и теми, по которым поступили претензии? Да никакой, – вздыхают распространители. – Мы вернулись к ситуации, с которой начинали. Скорее всего, она закончится массовыми судебными процессами, которые мы, очевидно, выиграем. Но проблема в том, что накапливается задолженность, а это грозит трудностями при продлении договора и сносом еще до решения суда.

Если мораторий на снос не продлят вновь, то он закончится с боем курантов.

«ДИАЛОГА НЕТ»

Еще интереснее ситуация выглядит в свете поручений президента. В сентябре Владимир Путин поручил правительству и региональным властям проанализировать, что делается для развития сети печатных НТО, подумать над расширением ассортимента сопутствующих товаров и площади объектов. Без касс предлагалось продавать те самые напитки, кондитерку и некоторые товары бакалеи.

31 октября правительство поручило регионам «принять меры по достижению нормативов минимальной обеспеченности населения площадью НТО по продаже печатной продукции». В качестве рычагов федеральные власти рекомендуют программы поддержки распространителей, льготы, замену старых ларьков на современные павильоны. Об успехах регионы доложат уже в марте.

В Петербурге проблемы недостатка газетных киосков и павильонов нет. Но, как замечают распространители, нынешняя ситуация идет вразрез с государственной политикой, направленной на поддержку социально важной отрасли в условиях падения тиражей и нерентабельности.

– Голова смотрит в одну сторону, а ноги идут в другую, – резюмируют предприниматели. – С позиции городских властей, мы должны оставить в НТО только газеты и журналы. Но тогда мы просто не сможем платить за аренду, не говоря уже о замене старых конструкций на новые.

Реакции на просьбы пересмотреть результаты проверок, которые направили в «Имущество Санкт-Петербурга» и Комитет по контролю за имуществом, пока не последовало.

Передача всех полномочий, касающихся работы печатных НТО, Комитету по печати, в процессе с прошлого лета. Документ проходит согласования.

– Пока взаимодействия между комитетами не видим, – отмечают в «Балтийской прессе».

Распространители верят, что когда-нибудь полномочия сосредоточатся в профильном комитете, и уж он разберется, кто тут продает газеты, а кто ими прикрывается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

740 мест под печатные НТО в Схеме размещения. На них стоят:

– 49 новых павильонов с газетами и журналами;

– 512 устаревших киосков;

– 183 НТО, закрытых из-за нерентабельности или используемых по нецелевому назначению.

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