Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 декабря 2020 года: 4% свободных коек, начало вакцинации учителей и тесты на «ковид» по СМС

Петербургские врачи уже почти год сражаются с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, мы сообщаем о том, что произошло в городе на утро 19 декабря 2020 года. Так, за минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3754 человек.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 197 054 случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 114 806 человек выздоровели (+3025 за сутки), а 6767 - скончались (+75), - сообщает Оперативный штаб.

Увы, но разница между заболевшими и выздоровевшими все еще достаточно велика. А в городе, по словам замглавы Комитета по здравоохранению Андрея Сараны, осталось всего 4% свободных инфекционных коек.

Последние данные на 19 декабря. Фото: Яндекс.Коронавирус.

В активной фазе болезни находятся уже больше 75 тысяч горожан (75 481, если точно). Поэтому в Смольном хоть осторожно и говорят о выходе на плато по заболеваемости, просят петербуржцев соблюдать все санитарные меры и не пренебрегать масками.

Впрочем, в основном люди стали сознательнее. Последние проверки показали, что большинство предприятий не нарушают карантин, а фиксируются только мелкие нарушения.

Также власти Северной столицы пообещали сократить время ответа на тестирование по «ковиду». Результаты обследования планируют рассылать по СМС. Так будет быстрее, чем нынешние 39 часов в среднем.

Кроме того, в Петербурге началась плановая вакцинация сотрудников образовательной сферы. Списки желающих получить прививку от коронавируса уже сформированы.

Что касается Ленинградской области, то здесь цифры не такие высокие. За сутки заболел еще 231 человек (21 092 с начала пандемии), выздоровели 203 (18 987), а число умерших не изменилось - 195.