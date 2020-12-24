«Комсомолка» собрала актуальные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 декабря 2020 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 3749 человек. За сутки в стационары госпитализировали больше 900 зараженных COVID-19. При этом привились от коронавируса пока только 1,5 тысячи горожан, из которых 882 медработника.- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 212 074 человек. Умерли от инфекции 7074 горожан (+75 за сутки), а выздоровели 123 518 (+2617), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга надеется, что город выйдет на плато по коронавирусу в самом конце 2020 года. Однако в Смольном призывают, пока не делать скоропалительных выводов и понаблюдать еще несколько дней за развитием эпидситуации. Тем временем в Северной столице развернули еще 150 коек для больных инфекцией в центре имени Алмазова.Ученый из СПбГУ сообщил, что петербуржцы стали дольше обычного болеть коронавирусом. Продолжительность течения «хвори» увеличилась до 21 дня. Также эксперт предположил, что пик заражаемости коронавирусом в городе наступит уже через день, 25 декабря.Добавим, что младенца, у которого от COVID-19 умерла вся семья, выписали из реанимации. Его по-прежнему готова усыновить тетя, если это не получится у биологического отца.Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 21 997 человек, из которых у 224 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 19 795 (+233), а умерли 207 (+7).