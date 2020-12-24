В суде Санкт-Петербурга 25 декабря 2020 года озвучат приговор по одному из самых резонансных дел года. Вердикт вынесут 64-летнему доценту СПбГУ, кавалеру Ордена почетного легиона, историку Олегу Соколову, который застрелил четырьмя выстрелами из обреза винтовки, а затем расчленил свою невесту - 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.За вынесением приговора будут следить не только в России, но и по всему миру. Поэтому объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга анонсировала заседание сразу на двух языках - русском и английском. Одни из тех, кто будет пристально следить за трансляцией, - родители Соколова. Накануне приговора \\"КП-Петербург\\" узнала у матери историка Людмилы Соколовой, какой вердикт суда они с супругом ждут.- Знаете, какой дадут, такой дадут, - вздохнула Людмила Соколова в разговоре с \\"КП-Петербург\\". - Какой он заслуживает, такой приговор и вынесут. Мы ни на что не надеемся. Мы тяжело все переживаем. Поймите, родители здесь ничего не могут сделать. Как суд скажет, так и будет.- Но все же, как мать Соколова, какой приговор ожидаете?- Мать - есть мать, мы с мужем два больных человека, два инвалида. Мы знаем столько же, сколько и вы. Вы смешной человек. Вы спросите свою маму, если бы вы попали в такую историю, чтобы она сказала? Вот. Вы из «Комсомольской правды», я вас помню. Вы из меня очень много сведений выудили год назад: и про жен, и про все остальное. Я вам все рассказала, а сейчас мне больше нечего даже добавить. Обратитесь к адвокату.Ранее адвокат Олега Соколова Сергей Лукьянов назвал семь смягчающих обстоятельств и попросил суд назначить историку не более 8 лет колонии. Прокуратура в свою очередь увидела в действиях Соколова подготовку и планирование убийства, гособвинитель запросила для доцента 15 лет колонии строгого режима.Приговор Олегу Соколову вынесут 25 декабря в 12:30 (мск). \\"Комсомольская правда\\" будет вести онлайн-трансляцию с заседания. Также накануне приговора мы расскажем самое главное, что нужно знать об этом деле. Следите за нашими обновлениями на сайте spb.kp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедииРодители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы (подробности)Прокурор запросила у суда для историка Соколова 15 лет колонииПо ее словам, она учла смягчающие обстоятельства - наличие детей и положительные характеристики (подробности)Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)