«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедии

Преступление преподавателя СПбГУ Олега Соколова стала шоком не только для всей России, но и для всего мира. Кавалер Ордена почетного легиона расстрелял свою 24-летнюю студентку-любовницу, затем расчленил тело и стал выбрасывать по кускам в Мойку. Но не удержался и сам упал в воду вместе с рюкзаком, в котором находились руки убитой Насти. Родители Соколова узнали о трагедии из СМИ. Мать престарелого доцента Людмила не оправдывает поступок своего сына. Она знает, что это, безусловно, чудовищное преступление, но попросила ее не судить строго за рассказ о своем ребенке. Потому что иначе она о нем говорить не может.

Соколов был эксцентричным человекомФото: СОЦСЕТИ

«МЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЕГО РЕБЕНКА»

- Вот его показывают сейчас по телевизору, - вздыхает Людмила Соколова. - Господи, целый день показывают. Это невозможно вынести. Как может мать сказать о своем сыне плохое, вы мне скажите? Это же мать, вы понимаете? Мы никогда не думали... Даже во сне нам с мужем не приснилось бы такое горе. Он сделал нехороший поступок. Может быть, она его и довела. Он говорил об этом. Но сейчас ее нет. У нее здесь мать приехала. А для матери потеря ребенка - это трагедия. Но и мы потеряли ребенка тоже. Мы его никогда не увидим. Его никто не оправдает. Только будут говорить всякую гадость. Все валить на него: он такой-сякой. А где они все раньше были? Он ведь такой трудолюбивый был. Ничем кроме истории не занимался. Его приглашали в разные страны выступать, преподавать. Столько книг написал. Для нас это невозможная дикость.

Родители Олега Соколова признались, что всю жизнь посвятили только своему сыну. Они его выучили в двух университетах, знали все о его жизни, любви и судьбе. Помнят все три брака и общаются с четырьмя внучками.

Преподаватель признался в убийстве студентки-любовницы Фото: скрин с видео

- Первую жену его звали Ольга, - рассказывает КП-Петербург мать Олега Соколова. – Он с ней познакомился в Эрмитаже, когда она была студенткой, а сын вел там экскурсию. Потом у них родилась дочка. Но долго они вместе не пробыли - теща развела их. Сказала, что он мало зарабатывает, что он нищий. Думала, что мы богатые родители. Потому что мой муж был полковник, кандидат технических наук, занимался ядерными испытаниями, разрабатывал оружие. Я была сначала учителем начальных классов, потом замдиректора на заводе. Но богатыми мы не были. Вот они и развелись. Ольга уехала в Германию, сейчас живет там. У нее уже было несколько браков. А первой дочери сына уже 35 лет. Она вышла замуж за француза и живет в США, занимается продажей косметики.

Девушка приехала из Краснодарского краяФото: СОЦСЕТИ

«ЖЕНУ ЗВАЛИ НАСТЯ, ОН БЫЛ ЕЕ УЧИТЕЛЬ. ОНА МЕРТВА»

Вторую жену Олега Соколова, как и жертву-студентку, звали Настей. И она, как и убитая аспирантка СПбГУ, была ученицей доцента. За одним лишь исключением. Девочка училась в 10-м классе французской гимназии, где историк периодически читал лекции. Сейчас она мертва. После кровавой расправы над Настей Ещенко смерть Анастасии Соколовой называют загадочной. Но для родителей доцента никакой тайны здесь нет.

Соколов любил исторические реконструкции Фото: скрин из видео

- У нее был рак мозга, она умерла в 30 лет, - вспоминает Людмила Соколова. – Она после гимназии закончила институт, в офисе работала. Но она угасала у него на глазах. Успела подарить дочку. Когда Настя умерла, внучке было 7 лет. Олег воспитывал ее один. Определил в институт во Франции. Сейчас она его заканчивает. Живет в Париже.

Преподаватель-убийца, по словам матери, со старшими дочерьми поддерживал связь, встречался с ними во Франции. Но больше он любил младших детей от третьего брака.

- С последней женой Аней они прожили 13 лет, - делится мать доцента. – Она воспитывала его дочь от второго брака и родила еще двух девочек. В последнее время они вместе не жили. Она забрала детей и ушла к матери. Из-за чего разошлись, не знаю. Развелись с Олегом минувшей зимой. Она пришла и сказала, что нашла мужа, надо дать ей развод. И он дал спокойно, разошлись без скандалов. Но дети их связывали. У них были нормальные отношения.

Последняя жена Соколова была готова его приютить после убийстваФото: СОЦСЕТИ

«Я ЕМУ ГОВОРИЛА – НАЙДИ ДРУГУЮ»

Об Анастасии Ещенко родители Соколова узнали недавно. Сын стал приходить и жаловаться на новую возлюбленную. Но уходить от нее не хотел.

- Как-то он признался, что у него появилась женщина с таким характером, что жить невозможно, - вздыхает Соколова. – Да, мы родители и ответственны за него. Но мы с ним не живем 40 лет! Мы не можем за ним проследить. Я ее не знаю, я ее не приглашала, не знакомилась, она меня совершенно не интересовала. Если бы захотел пожениться, пришел бы ко мне. Сегодня одна, завтра другая. Я бы на его месте давным-давно с этим университетом покончила: эти сучки (имеет ввиду студенток, - примеч.Авт.) вешаются гроздями там. Не дают ему покоя.

Как рассказывает Людмила Соколова, незадолго до трагедии сын приходил к ней и снова жаловался на сожительницу. Мол, не дает видеться с младшими детьми.

- Она категорична была к его детям, - недоумевает мать доцента. - Как только он уходил на свидание к ним, она такие истерики закатывала. Он говорил: «Мама, я не знаю, что делать». Я предлагала: «Выгони ее». Ведь как можно ненавидеть детей, отогнать их от отца? Что они ей сделали? Они же его ждали, радовались, когда приходит. И он очень любил с ними гулять. Говорил: «Мама, куплю им все самое вкусное, а потом мы пойдем в театр». А ей не надо было детей. Хотя она же знала, куда шла. Зачем она пришла в эту квартиру? Значит, она ждала, чтобы он быстрее подох, чтобы оставил квартиру? А что еще можно подумать? Зачем связалась с ним?

Девушка была влюблена в своего преподавателяФото: СОЦСЕТИ

Олег Валерьевич целых пять лет прожил с Анастасией, но его мать до последнего считала, что эта девушка ее 63-летнему сыну не пара.

- Когда он приводил детей домой, она убегала! - продолжает возмущаться Людмила Илларионовна. - А могла бы чаем напоить. Он плакал и снова спрашивал: «Мама, что делать? Она ведь мне помогает по работе, очень толковая. Но детей ненавидит». Я ему советовала найти другую. Но он вместо этого повез ее в октябре во Францию.

«ЭТО ПУЛЯ НАМ В ЛОБ!»

Мать доцента, которого уже официально назвали обвиняемым в убийстве студентки и отправили в СИЗО до 9 января 2020 года, несмотря на ссоры возлюбленных, в шоке от случившегося в ночь на 8 ноября...

- Я не понимаю: мы с мужем прожили 64 года, ни разу не ругались, ни пьянок, ни гулянок не было, - негодует женщина. - Он не видел ничего плохого, только заботу, ласку и любовь. Если даже она его довела... Он бы мог просто убить в пылу и все. Так-то разобраться. А чего-то он стал пилить ее, зачем? Зачем?! Наверное, уже свихнулся, это точно. Для нас это неимоверная трагедия. Нам по 85 лет. И мы теперь уже на краю могилы. Всю жизнь ведь в него вкладывали, верили, учили! И под старость лет нам такая пуля в лоб. Что можно еще сказать?

Пара вместе справляла Новый годФото: СОЦСЕТИ

Мать Соколова уверена, что ее сына просто «затравили».

- Его загнали, как дикую лошадь, в угол, - плачет Людмила Илларионовна. - Он приходил и жаловался: «Мама, то в суд на меня подали, то в плагиате обвинили». Он судился и выигрывал. Он сам себя сделал. Разговаривал по-французски с 8 класса. Никто его не учил. У него столько знакомств в разных странах. И теперь все перечеркнуто. Просто ужасно. Его даже не надо теперь сажать. Просто отними все, что он сделал, и он умрет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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