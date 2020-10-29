Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 октября 2020: Снижение числа нарушителей мер безопасности и 49 млрд рублей расходов на борьбу с инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала самые последние и важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 октября 2020 года. За прошлый день в Северной столице врачи диагностировали COVID-19 еще у 727 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге инфекцией заразились 58 963 человек, умерли 3 731 (+57 за сутки), а выздоровели 37 298 (+415), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный отчитался об итогах второго дня усиленного контроля за соблюдением мер безопасности по коронавирусу среди предприятий и рядовых горожан. Оказалось, в городе убавилось число нарушителей по сравнению с первым днем надзора. Протоколы за отсутствие масок составили лишь 19 пассажирам общественного транспорта. Среди предприятий «грех» на душу вместе с протоколами взяли 112 организаций из потребительского сектора.

Власти Санкт-Петербурга заняты разработкой различных вариантов дистанционного обучения. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, никто не хочет вводить новые ограничения и школьники продолжат учиться очно, однако подстраховаться не помешает. Одним из решений может быть создание общегородского онлайн-центра.

Добавим, что расходы Северной столицы на борьбу с коронавирусом в 2020 году составят больше 49 миллиардов рублей. По словам вице-губернатора города Эдуарда Батанова, из этой суммы 19 млрд пришли в городской бюджет от федералов.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за все время пандемии заболели 11 041 человек (+130 за сутки), выздоровели 6 387 (+69 за сутки), умерли 116 (+0 за сутки).