Адвокат вдовы расчлененного рэпера: Причиной смерти Картрайта мог стать сердечный приступ

Адвокаты Марины Кохал назвали свою версию причины смерти рэпера Энди Картрайта. Фото: СОЦСЕТИ

Адвокаты Марины Кохал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, назвали свою версию причину смерти музыканта. Напомним, вдове, обвиняемой в убийстве супруга, продлили заключение в СИЗО на срок по 30 декабря 2020 года, но она по-прежнему не признает вину. Как и ее мать, которая на момент трагедии проживала с ними: тещу Картрайта подозревают в пособничестве дочери.

И вот, спустя три месяца следствия, готова судмедэкспертиза Александра Юшко (настоящая имя и фамилия Энди). Об этом в суде во время продления меры пресечения Кохал 29 октября сообщил следователь. Оказалось, что экспертную работу сделали еще в конце сентября, на адвокаты об этом не знали. Услышав новость, они тут же воскликнули, почему им не дали ознакомиться с причинами смерти и выдвинули свою версию – ненасильственную.

По версии следствия, жена отравила музыканта, а потом расчленила тело. Фото: кадр с видео / youtube.com

- Следователь в ответе защитникам Кохал сослалась на занятость, а также на то, что УПК РФ сроки для ознакомления не установлены. Адвокат Авдеев при этом представил ответ от и.о.начальника СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». В документе говорится, что экспертизу выполнили 15 сентября и на следующий день передали следователю. Другой защитник Кохал, Сергей Лукьянов, сообщил, что причина смерти Юшко – сердечный приступ и предложил следователю и прокурору это опровергнуть, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты так и не убедили судью отложить вопрос о продлении меры пресечения Кохал до получения результатов судмедэкспертизы. Как сообщил «Комсомолке» защитник вдовы Картрайта Лукьянов, он видит в действиях следствия нарушение закона.

Между тем Следком пока не объявил официальную причину смерти Картрайта, а малолетний ребенок Картрайта и Кохал до сих пор находится в детдоме.

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