Следком: жена Картрайта планировала убийство и заранее купила препарат в аптеке

Следком: жена Картрайта заранее планировала убийство. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК Росси по Санкт-Петербургу привело новые данные по делу о смерти рэпера Энди Картрайта, чье расчлененное тело была найдено 29 июля 2020 в квартире на Невском проспекте. В убийстве музыканта заподозрили его 36-летнюю жену Марину Кохал. Женщину арестовали, однако неопровержимых улик у следствия не было. Теперь, видимо, они появились.

- В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения она приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

При этом в квартире, где, по версии следствия, произошло убийство находились 2-летний ребенок пары и мать Марины Кохал. Следователи уверены, что она была в курсе содеянного дочерью и планировала помочь той избавиться от тела.

Сегодня у матери Марины Кохал и одного из ее адвокатов прошел обыск.

По версии следствия, жена отравила музыканта, а потом расчленила тело. Фото: кадр с видео / youtube.com

- 14 октября 2020 года следственно-оперативной группой проведены обыски, в том числе по месту проживания адвоката обвиняемой, в связи с тем, что ее мать после задержания дочери проживала в его квартире, - уточняет СК.

В ходе обысков были изъяты мобильные и электронные устройства матери жены рэпера.

После обысков мать Кохал была задержана, находившегося у нее внука забрала опека.

- Ребенка органы опеки и скорая помощь забрали в детскую больницу. Елены Михайловны уже не было, куда ее увезли нам неизвестно. Мы подаем заявление, что ее чуть ли не похитили. Потому что ее местонахождение нам неизвестно. Это нарушение всех прав, не говоря уже об обыске у адвоката, - заявила «КП-Петербург» другой защитник жены музыканта Ирина Скурту.

Отметим, что поводом для обысков Скурту назвала «поиск недостающих останков» рэпера. Предварительно, следователи до сих пор не нашли желудок, в котором могли остаться следы отравляющего вещества.

Напомним, что сама Кохал вину не признает и заявляет, что лишь расчленила тело умершего мужа, дабы скрыть его смерть от поклонников музыканта.

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