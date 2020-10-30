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Происшествия

«Ему говорили – поставь камеры на даче, а он смеялся»: Автор «Бандитского Петербурга» рассказал об убитом в Выборге депутате Петрове

По словам писателя Андрея Константинова, бизнесмен приходил к нему на дачу и звал к себе в баню
Роман ЛЯЛИН
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Депутат Александр Петров был убит киллером выстрелом в сердце

Депутат Александр Петров был убит киллером выстрелом в сердце

Фото: Иван МАСЛОВ

Убийство крупного бизнесмена, депутата Выборга и отца известного гонщика «Формулы 1» Александра Петрова породило много слухов в России о бандитских разборках, привете из лихих 90-х и переделе власти в приграничном с Финляндией городе. Погибшего некогда окрестили «хозяином Выборга», с тех пор его личность окутана домыслами. Тогда «КП» обратилась с вопросами к писателю, автору «Бандитского Петербурга» Андрею Константинову.

"СИЛОВИКИ ОТНОСИЛИСЬ С СОМНЕНИЕМ"

- Я видел Александра Петрова один раз, лет пять назад, - признался «КП-Петербург» Константинов. - У меня дача под Выборгом, а когда он узнал, что я ее там купил, приехал ко мне с просьбой подписать книжку «Бандитский Петербург». Он очень настойчиво приглашал меня к себе, показывал мне картинку - домик-баню, который сам ездит по озеру. Я отказался, пояснив, что небольшой любитель бань. Но я не очень люблю, когда зовут при первом разговоре, - есть в этом момент слишком большого панибратства. Как человек он был реально приятным, что называется, такому тяжело отказать. Книжку я ему подписал и больше мы не виделись. Но слышал я о нем часто, он с оказией приветы передавал.

Депутата некоторые называли хозяином Выборга

Депутата некоторые называли хозяином Выборга

Фото: Иван МАСЛОВ

По словам Андрея Константинова, Александр Петров не имел официальных претензий от силовиков. Тем не менее, темная слава за ним все же тянулась.

- Он был хлебосольный, веселый, любящий заводить знакомства, не столько ради деловых интересов, сколько потому, что ему вообще все это нравится - общаться, разговаривать, - поясняет Константинов. - Он много в Выборге занимался благотворительностью. Что-то там делал, строил, выделял деньги. У него такая черта характера была. Все считали его таким авторитетным бизнесменом. И у правоохранительных органов было к нему определенное недоверие. Если, например, в Петербурге решали вопрос о назначении на какие-то должности сотрудника полиции в Выборге, то аргумент, что есть оперативные сведения о том, что он общается с Петровым, имел серьезное значение, чтобы не назначать человека. Но при этом официальных обвинений к нему никто не предъявлял. С ним общалось огромное количество чиновников, людей в погонах.

"В ВЫБОРГСКОЙ ЭЛИТЕ НЕТ НИКАКИХ ВЕРСИЙ УБИЙСТВА"

Сам Андрей Константинов уточняет, что, несмотря на все домыслы, Петрова был бизнесменом.

- Лично я считаю, что он не был бандитом, - поясняет писатель. – Он, скорее, как раз был из таких «прибандиченных» бизнесменов образца 90-х. Бизнесмен, который умел решать вопросы, когда было необходимо. По генезису своему он из фарцовщиков, а не налетчиков.

Киллер стрелял с другого берега реки

Киллер стрелял с другого берега реки

Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

О том, кто все-таки мог заказать Петрова, говорить не решаются пока даже в Выборге.

- Касаемо убийства, в выборгской элите - щелк и полное отсутствие всяких версий, - уточнил Константинов. - Любой серьезный человек никаких версий не скажет, потому что все это очень странно. Касаемо того, что был супер-снайпер, у меня есть определенные сомнения. Потому что со ста метров любой служивший в армии может попасть в цель. Основные упражнения по стрельбе предусматривают большую дальность. К тому же смущает, что стрельба была после 17:00, а это время наступления сумерек. Вам любой человек, который проходил снайперскую подготовку, скажет - стрельба в сумерки по силуэту - это самый сложный вид стрельбы. В сумерки искажается пространство, даже ночью стрелять проще.

Андрей Константинов уверен, что пока мотива убийства Петрова нет. Если же касаться бизнеса погибшего, то там, по его словам, возможных заинтересантов – больше десятка. Однако сам депутат за свою жизнь не беспокоился.

Дача Петрова не была оборудована камерами, по словам Андрея Константинова

Дача Петрова не была оборудована камерами, по словам Андрея Константинова

Фото: Иван МАСЛОВ

- Охранных предприятий у него было три, - уточняет Константинов. - Но мер охраны внятных за последнее время он не предпринимал. Один из его близких друзей говорил ему: «Саша, у тебя на участке нет ни одной камеры, ты понимаешь, что это ненормально? Что ты творишь?». Он смеялся и говорил: «Да зачем это все надо?!». Он не ждал ничего такого.

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