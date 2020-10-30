«Ему говорили – поставь камеры на даче, а он смеялся»: Автор «Бандитского Петербурга» рассказал об убитом в Выборге депутате Петрове

Депутат Александр Петров был убит киллером выстрелом в сердце Фото: Иван МАСЛОВ

Убийство крупного бизнесмена, депутата Выборга и отца известного гонщика «Формулы 1» Александра Петрова породило много слухов в России о бандитских разборках, привете из лихих 90-х и переделе власти в приграничном с Финляндией городе. Погибшего некогда окрестили «хозяином Выборга», с тех пор его личность окутана домыслами. Тогда «КП» обратилась с вопросами к писателю, автору «Бандитского Петербурга» Андрею Константинову.

"СИЛОВИКИ ОТНОСИЛИСЬ С СОМНЕНИЕМ"

- Я видел Александра Петрова один раз, лет пять назад, - признался «КП-Петербург» Константинов. - У меня дача под Выборгом, а когда он узнал, что я ее там купил, приехал ко мне с просьбой подписать книжку «Бандитский Петербург». Он очень настойчиво приглашал меня к себе, показывал мне картинку - домик-баню, который сам ездит по озеру. Я отказался, пояснив, что небольшой любитель бань. Но я не очень люблю, когда зовут при первом разговоре, - есть в этом момент слишком большого панибратства. Как человек он был реально приятным, что называется, такому тяжело отказать. Книжку я ему подписал и больше мы не виделись. Но слышал я о нем часто, он с оказией приветы передавал.

Депутата некоторые называли хозяином Выборга Фото: Иван МАСЛОВ

По словам Андрея Константинова, Александр Петров не имел официальных претензий от силовиков. Тем не менее, темная слава за ним все же тянулась.

- Он был хлебосольный, веселый, любящий заводить знакомства, не столько ради деловых интересов, сколько потому, что ему вообще все это нравится - общаться, разговаривать, - поясняет Константинов. - Он много в Выборге занимался благотворительностью. Что-то там делал, строил, выделял деньги. У него такая черта характера была. Все считали его таким авторитетным бизнесменом. И у правоохранительных органов было к нему определенное недоверие. Если, например, в Петербурге решали вопрос о назначении на какие-то должности сотрудника полиции в Выборге, то аргумент, что есть оперативные сведения о том, что он общается с Петровым, имел серьезное значение, чтобы не назначать человека. Но при этом официальных обвинений к нему никто не предъявлял. С ним общалось огромное количество чиновников, людей в погонах.

"В ВЫБОРГСКОЙ ЭЛИТЕ НЕТ НИКАКИХ ВЕРСИЙ УБИЙСТВА"

Сам Андрей Константинов уточняет, что, несмотря на все домыслы, Петрова был бизнесменом.

- Лично я считаю, что он не был бандитом, - поясняет писатель. – Он, скорее, как раз был из таких «прибандиченных» бизнесменов образца 90-х. Бизнесмен, который умел решать вопросы, когда было необходимо. По генезису своему он из фарцовщиков, а не налетчиков.

Киллер стрелял с другого берега реки Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

О том, кто все-таки мог заказать Петрова, говорить не решаются пока даже в Выборге.

- Касаемо убийства, в выборгской элите - щелк и полное отсутствие всяких версий, - уточнил Константинов. - Любой серьезный человек никаких версий не скажет, потому что все это очень странно. Касаемо того, что был супер-снайпер, у меня есть определенные сомнения. Потому что со ста метров любой служивший в армии может попасть в цель. Основные упражнения по стрельбе предусматривают большую дальность. К тому же смущает, что стрельба была после 17:00, а это время наступления сумерек. Вам любой человек, который проходил снайперскую подготовку, скажет - стрельба в сумерки по силуэту - это самый сложный вид стрельбы. В сумерки искажается пространство, даже ночью стрелять проще.

Андрей Константинов уверен, что пока мотива убийства Петрова нет. Если же касаться бизнеса погибшего, то там, по его словам, возможных заинтересантов – больше десятка. Однако сам депутат за свою жизнь не беспокоился.

Дача Петрова не была оборудована камерами, по словам Андрея Константинова Фото: Иван МАСЛОВ

- Охранных предприятий у него было три, - уточняет Константинов. - Но мер охраны внятных за последнее время он не предпринимал. Один из его близких друзей говорил ему: «Саша, у тебя на участке нет ни одной камеры, ты понимаешь, что это ненормально? Что ты творишь?». Он смеялся и говорил: «Да зачем это все надо?!». Он не ждал ничего такого.

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