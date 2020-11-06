Коронавирус, "Новичок" и апокалипсис: Little Big выпустили новогодний клип ненависти к 2020 году

Группа Little Big выпустила новогодний клип про 2020 год
Фото: принтскрин видео.
Знаменитая петербургская группа Little Big в пятницу, 6 ноября 2020 года, выпустила новый клип под названием "Suck my D***" ("Соси мой ***", прим.ред.). Видео снято в стиле рождественской вечеринки. Главной темой ролика стали все невзгоды, которые пришлось пережить миру в 2020 году. Герои клипа украшают елку игрушками в виде коронавируса, разливают "Новичок" по бокалам, а из носков для подарков торчат отрезанные руки и ноги. Так музыканты высказали свое отношение к тяжелому високосному году.
Новогоднюю елку музыканты украсили "коронавирусом"
Фото: принтскрин видео.
- Когда мой ребенок спросит про 2020 год, я просто покажу ей этот клип, - прокомментировала видео одна из поклонниц группы.
Действительно, видео вобрало в себя практически все самые жуткие события этого года. В роли Санта Клауса - комик Гарик Харламов, который приносит в мешке с подарками извержение вулкана. Также в клипе снялись Александр Гудков, Юрий Музыченко, Данила Поперечный и другие звезды.
Поклонники Little Big отметили, что, несмотря на тематику видео, оно наполняет их радостью, позитивом и надежной, что больше такого тяжелого года, как 2020-й, не повторится.
Повторять 2020 год никто не хочет
Фото: принтскрин видео.
Клип заканчивается ядерным взрывом на фоне которого появляется надпись: "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторится 2020".
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