«А у Дзюбы сила есть и хватка, плюс еще — здоровый генофонд»: Семен Слепаков написал стихотворение о самом громком футбольном скандале в России

Спустя несколько дней после скандала стихом на интимное видео Дзюбы ответил и Семен Слепаков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал, вызванный появлением в Интернете интимного видео с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который снял на видео занятие мастурбацией, вызвало настоящий челлендж. Правда, стихотворный. Сначала «поэму» написал Сергей Шнуров, а теперь свое произведение опубликовал и Семен Слепаков. Правда, привести стих можно только частично ввиду обилия нецензурной лексики.

- Руки прочь от нашего Артема! Тоже мне - эпический провал!

Человек лежал спокойно дома И свой причиндал полировал!

Он, Артем, на то имеет право - Не на поле ж он гонял балду!

Но слетелась хейтеров орава И подвергла строгому суду!

<...>

В целом, я, ребята, буду краток: Дзюба - положительный герой!

У него один лишь недостаток - Непатриотический настрой!

<...>

Мужиков у нас в стране нехватка - Неоткуда бабе взять приплод,

А у Дзюбы сила есть и хватка Плюс еще - здоровый генофонд!

<...>

И через каких-нибудь лет тридцать, Уж поверьте мне, даю вам зуб,

Будут наши охранять границы Сотни тыщ несокрушимых Дзюб.

<...>

Бывший КВНщик уверен, что футболисту есть, чем гордиться. В определенном смысле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, что после появления видео в Сети, разразился громкий скандал. Дзюбу отстранили от сборов национальной команды России по футболу, причем перед тремя матчами, два из которых сборная должна провести в рамках Лиги наций.

И даже «Зенит», хоть и поддержал игрока, но все же лишил его капитанской повязки. На матч с «Краснодаром» сине-бело-голубых вывел Деян Ловрен.

Уже после яркой победы и титула лучшего игрока встречи, Артем записал видеообращение, в котором рассказал что никогда не был идеальным.

А на защиту Дзюбы, пострадавшего от вмешательства в личную жизнь, тут же встали многие знаменитости и даже православный священник.

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