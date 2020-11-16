«Возможен только один вариант»: Эксперт рассказал, может ли «Зенит» продать Дзюбу после скандала с интимным видео

Дзюбу хотят продать Катару? Фото: Александр ГЛУЗ

Артем Дзюба продолжает расхлебывать последствия скандала, связанного с интимным видео, которые неизвестные выложили в Сеть. Станислав Черчесов не стал вызывать нападающего «Зенит» в сборную России, а сегодня появились слухи, что сам клуб рассматривает возможность продать игрока. «Комсомолка» узнала, насколько это может быть правдой.

- Слухи - это слухи, - пояснил «КП-Петербург» футбольный аналитик, сотрудник селекционного отделе ФК «Зенит» Алексей Стрепетов. - Надо отталкиваться от реалий. Поступило ли предложение футбольному клубу от Катара? Генеральный директор должен рассматривать переход, имея предложение на столе. Мы видели, сколько предложений было у Кузяева, где Кузяев? В «Зените». Пофантазировать по поводу перехода Дзюбы мы можем. Но мы боремся за чемпионство, у нас все построено на Дзюбе.

Артем Дзюба пропустил игру соборной России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит», по словам Стрепетова, может расстаться с Дзюбой только в одном случае.

- Здесь должна быть заинтересованность двух сторон, - поясняет аналитик. – И главное тут заинтересованность Артема. Предложение должно идти от него, а не от клуба. Если у него появится серьезное желание уехать, то клуб может пойти навстречу. Но у нас идет борьба с ЦСКА, со «Спартаком». Задача стать чемпионом с Семека не снимается. Поэтому если Артем сам не захочет, то клуб не будет думать о его переходе. Но сам клуб вряд ли будет размышлять над этим. Это даже не обсуждается. У него контракт подписан на три года. Артема пока отпускать из команды нельзя.

Что же касается репутации Дзюбы, по словам эксперта, случай с видео не отразился на его игре.

- Произошел слив информации из личной жизни. Люди наверняка будут привлечены к уголовной ответственности, - уточняет Стрепетов. – То, что это может отразиться на Артеме, да, наверное будет сложно. Но говорить, что клуб из-за этого хочет с ним расстаться, думаю, неправильно. Мы живем в совершенно другом мире, это не Советский союз. Артема за последнюю игру похвалили. Одержали важную победу над Краснодаром. Да и во вчерашнем матче сборной России против Турции не хватило лидера, капитана. Будь на поле Артем, мы бы не проиграли Турции.

Семаку невыгодно отдавать Дзюбу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Такого же мнения придерживается и главный болельщик «Зенита» артист Михаил Боярский.

- Я не слышал о таких событиях. Мне бы было жалко, но вообще я не знаю, о чем речь идет, - пояснил «КП-Петербург» Михаил Боярский. - Это будет потеря большая для «Зенита» и для сборной. Это был бы неправильный шаг. Дзюба всегда играет очень хорошо, от него зависит настроение команды. Если это его решение, я поддерживаю, если не его, то я против его ухода.

Напомним, неизвестные опубликовали в Интернете интимный ролик с участием Дзюбы. Позже выяснилось, что перед этим Артема шантажировали и требовали пять миллионов долларов. Дзюба отказал. Сейчас полиция пытается выйти на след кибер-преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликовала интимное видео: что известно о девушке, которая опозорила Дзюбу

Она размещает пикантные кадры, демонстрируя себя во всей красе (подробности)

Дзюба – о скандальном интим-видео: «Я не идеален и никогда на это не уповал»

Временно отстраненный капитан «Зенита» и сборной России признался, что сегодня пережил свой самый тяжелый матч (подробности)

«А у Дзюбы сила есть и хватка, плюс еще — здоровый генофонд»: Семен Слепаков написал стихотворение о самом громком футбольном скандале в России

История со слитым в Сеть интимным видео футболиста все никак не утихнет (подробности)