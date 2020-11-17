«Этот поцелуй трехсекундный… Он просто произошел»: Мария Орзул впервые прокомментировала слухи об отношениях с Артемом Дзюбой

Мария Орзул расставила все точки над i в отношениях с Дзюбой. Фото: СОЦСЕТИ / Артем Килькин Фото: Артем КИЛЬКИН

Телеведущая Мария Орзул впервые на публике рассказала о своих переживаниях после слухов, что она втайне встречается с нападающим и капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. По словам звезды «Матч ТВ», ее «посиделки» с форвардом Зенита в автомобиле были легкой интрижкой, и это никак не связано со скандальной публикацией интимного видео форварда.

- Там же были заголовки в этих СМИ в духе «Замужняя Мария Орзул бла-бла бла». Но мы на тот момент с мужем год-полтора не жили вместе. Меня называли любовницей Дзюбы, но я не была никакой любовницей. Из-за этого поцелуя трехсекундного, который... Ну он просто произошел. А ведь я потом была под капельницей, довела себя настолько, - рассказала Орзул журналистке Марии Командной.

Орзул считает, что ее присутствие на телевизоре на скандальном видео Дзюбы - абсолютная случайность и к ней никакого отношения не имеет. Фото: кадр из видео

Телепередача «Прямой эфир» на «России-1» с Андреем Малаховым посвятила отдельный выпуск тому, чтобы разобраться, кому предназначалось видео с мастурбацией Дзюбы. Орзул вышла на связь с программой и отвергла какие-либо обвинения.

- Ситуация высосана из пальца, это просто мой эфир на фоне (пользователи Сети услышали на фоне скандальной записи с мастурбацией включенную передачу на «Матч ТВ» с участием Марии – Прим.ред). Я к этому никакого отношения не имею, - строго сказала телеведущая.

Тогда журналисты «Прямого эфира» взяли в разработку другую версию – что видео действительно могло предназначаться Натальи Веретенниковой, одиозному секс-блогеру, которая продает свои откровенные снимки за деньги подписчикам. Модель ранее в шутку призналась, что это она осрамила Дзюбу, но позже пошла на попятную. Ее защищают и друзья, которые сетуют, что Наталья просто решила прославиться на горячей теме.

Секс-блогер Наталья Веретенникова уже отрицает, что мастурбировала с Дзюбой по видеосвязи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем выяснилось, что родом Веретенникова из села Ленинское, Еврейской автономной области. Учителя отзываются о ней не очень хорошо и уже в детстве замечали ее скандалистскую натуру.

- Девочка участвовала во всевозможных ссорах, могла рассказать что-то нехорошее про кого-то, любила погулять. Основная оценка – три, - говорит классный руководитель Натальи Надежда Акентьева.

Веретенникова воспитывалась у приемных родителей, а в 16 лет забеременела. Ее бывшая свекровь Людмила Молчанова рассказывает, что Наташа хотела создать семью с ее сыном, но потом всех бросила.

Оказалось, Наталья бросила своего сына. Тот даже не считает ее своей матерью и хочет поменять фамилию в 14 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я приняла ее как свою дочь. Спустя 3-4 месяца они стали жить самостоятельно. К весне мы узнаем, что у нас будет внук – Наташа беременна. Родился внук Егор, с роддома мы забрали девочку к себе домой, она жила с нами месяца три, а потом захотела жить самостоятельно, - вспоминает бывшая свекровь.

По словам Людмилы Молчановой, теперь Наталья очень редко общается со своим сыном, а он и вовсе больше не называет ее своей матерью и больше всего любит бабушку.

- Я видел публикации, как она все время сидит в нижнем белье. По поведению можно сказать, что она любит больше себя. Умный человек никогда бы не выкладывал такие личные фото. Мы ее вычеркнули из семьи. Мальчики во дворе уже говорят про инцидент с Дзюбой. Я в 14 лет хочу поменять фамилию, не хочу ее носить. Никакой любви я от нее не получил, - признается 11-летний сын Натальи.

Тем временем на фоне скандала с Дзюбой появилась информация, что с ним мечтает распрощаться «Зенит». «Комсомолка» узнала у футбольного аналитика, возможен ли такой вариант развития событий. Сам нападающий сейчас должен приступить к тренировкам за петербургский клуб. Напомним, пару дней назад появилась информация, что шантажист требовал от Артема 5 млн долларов за то, чтобы сохранить тайну футболиста.

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