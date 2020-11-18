Один человек погиб, больше десяти пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области

Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/club7009606

Смертельное ДТП произошло утром 18 ноября в Ленинградской области. Около 10:30 в городе Лодейное Поле лоб в лоб врезались фура и рейсовый автобус ПАЗ. В результате страшного удара передняя часть ПАЗика смялась в гармошку. Жертв и раненых избежать не удалось.

- К сожалению, по нашим данным, один человек из числа пассажиров автобуса погиб на месте, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Фура протаранила автобус на повороте. Фото: vk.com/club7009606

Всего, по данным ГИБДД в аварии получили ранения шесть человек. Все они госпитализированы в больницу Лодейного Поля.

- По предварительной информации, в 10:32 на Железнодорожной улице, мужчина 1981 года рождения управляя грузовым автомобилем «ДАФ» совершил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1973 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии.

Авария произошла после сильного снегопада. Фото: vk.com/club7009606

Местные жители в соцсетях отмечают, что фура была обязана на повороте уступить автобусу, ехавшему по главной дороге, однако водитель мог не успеть остановить грузовик, после того, как разогнал машину, чтобы преодолеть ходом скользкий подъем.

Страшную аварию жители Лодейного Поля обсуждают в соцсетях. Фото: vk.com/club7009606

Отметим, что ночью и утром в Петербурге и Ленинградской области прошли сильные снегопады, из-за чего на дорогах образовались затруднения и многочисленные ДТП, а аэропорт Пулково даже временно перестал принимать рейсы.

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В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили информацию по ДТП.

Известно, что в автобусе маршрута №10 находились 15 пассажиров. В аварии погиб один человек, 12 человек госпитализированы в Лодейнопольскую больницу. Из-за погодных условий вылет службы санавиации оказался невозможным.

Одна из пострадавших, женщина находится в реанимации. Для усиления медицинской помощи в Лодейнопольскую больницу направлены бригады скорой помощи из Тихвинской больницы, а также анестизиолог-реаниматолог и травматолог Ленинградской областной больницы.