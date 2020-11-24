Детей, которых взял в заложники отец в Колпино, экстренно везут в больницу

Детей, которых удерживал отец, отправили в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая история, развернувшаяся во вторник, 24 ноября, в городе Колпино, к счастью, завершилась благополучно - мужчина, который несколько часов удерживал в заложниках шестерых детей, сдался силовикам. Сейчас безопасности мальчиков ничего не угрожает, сообщили "КП-Санкт-Петербург" в аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

- Сейчас их везут в детскую городскую больницу 22, - уточнили в ведомстве. - О состоянии детей говорить пока что трудно, но сотрудники органов опеки и врачи "скорой" их одевали и никаких ран и травм вроде бы не заметили.

Дальнейшая судьба детей пока не известна. По словам представителя аппарата, для того, чтобы ее определить, нужно будет поговорить с их матерью. Она на данный момент находится в Колпино, на месте происшествия. С ней ведут беседу правоохранительные органы.

По информации уполномоченного, семья, в которой случилась трагедия, переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области и жила на съемной квартире.

- По предварительной информации, мужчина является биологическим отцом 2-х ребят. Двое младших детей имеют отчество Денисович, но отец не вписан в свидетельство о рождении, - уточнили в аппарате. - Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, проходил лечение на дневном стационаре, с ним занимался психолог.

Тем не менее условия жизни детей были приемлемыми: квартиру проверяющие нашли чистой, каждому мальчику полагались отдельные спальные места и места для учебы. Отмечается, что теперь семьей займутся органы опеки.