Группу Little Big обвинили в пропаганде порнографии и сексуальных призывах

Юрист обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить клип группы Little Big Фото: принтскрин видео.

Вокруг известной группы из Санкт-Петербурга Little Big назревает новый скандал. Юрист из Москвы Вадим Харченко подал жалобу в Роскомнадзор на песню группы под названием "Suck my D***" ("Соси мой ***", прим.ред.). Клип на композицию вышел на площадке YouTube в начале ноября 2020 года. Сами музыканты преподносят свой новый хит, как "крик души", который накопил в себе всю ненависть к тяжелому уходящему году. Однако адвокат считает, что песня кроет в себе призыв на совершение действия сексуального характера.

- Ко мне обратился один из музыкантов с просьбой дать юридическую оценку данному музыкальному произведению. Учитывая то, что я не особо специалист в этих вопросах, и против Little Big ничего плохого не имею, меня тоже заинтересовал этот момент, - рассказал Вадим Харченко "КП-Петербург". - Я обратился в Роскомнадзор, чтобы проверили данный клип, поскольку из дословного перевода песни, по моему мнению, есть призывы на совершение действия сексуального характера.

Музыканты же позиционируют клип, как ненависть к 2020 году Фото: принтскрин видео.

Основной камень преткновения, как пояснил юрист, не в вульгарных словах песни, а в том, что среди аудитории группы есть дети и подростки. При этом, клип находится в открытом доступе, а не только для фанатов старше 18 лет. На 1 декабря видео насчитывает 9,5 миллионов просмотров, десятки тысяч комментариев, в том числе и от несовершеннолетних пользователей.

- Я знаю, какую песню включу на Новый Год и не получу нагоняй от родителей, не знающих английский, - пишет одна из юных поклонниц группы.

Среди комментаторов есть и те, кто раскритиковал музыкантов, также указав на детскую аудиторию среди поклонников группы.

- Вы знали что вас смотрят дети от 5 лет?

- Позорище! Ладно предыдущие песни, а сейчас вы убили меня. Ужас!

Юрист напомнил, что в России существует закон, запрещающий использовать СМИ для распространения материалов, пропагандирующих порнографию и материалов, содержащих нецензурную брань.

- Как отец двоих малолетних детей, старшему сыну 8 лет, я крайне обеспокоен, тем, что детям открыт беспрепятственный доступ к просмотру видеоклипа. А учитывая, обязательное изучение английского языка в начальных классах российских школ, детям несложно перевести незамысловатые слова "Suck my d***" на русский язык, - добавил Вадим Харченко.

По мнению юриста, после экспертизы, данный клип должен быть, как минимум ограничен в показах для юной аудитории, а как максимум - удален.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илья Прусикин из Little Big разводится с женой: «Иначе мы бы превратились в семью алкашей»

Музыкант с супругой объяснили, почему приняли решение расстаться, несмотря на то, что их объединяет маленький ребенок (подробности)

На Little Big подали в суд за плагиат

Авторы хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» требуют от петербургской группы почти 12 млн рублей (подробности)

Солист Little Big подарил Porsche своему 2-летнему сыну

До этого Илья Прусикин купил машину той же марки и самому себе (подробности)