«По сути – дурачок»: Баста резко ответил Шнурову на критику концертов в Санкт-Петербурге

Рэпер Баста и рок-звезда Сергей Шнуров сцепились друг с другом из-за резонансных концертов первого в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО / Артем КИЛЬКИН

Василий Вакуленко, он же Баста, уже не первый день отвечает критикам своих многотысячных концертов в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. На этот раз на рэпера «наехал» сам Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград» и начинающий политик. В итоге музыканты сцепились друг с другом в стихотворном батле в Instagram.

О концерте узнал даже премьер-министр России Михаил Мишустин, так что деятельность "Ледового" быстро приостановили. Фото: СОЦСЕТИ

Шнурову было что предъявить Басте, ведь после его выступлений в Северной столице закрыли «Ледовый» по указу Роспотребнадзора. Более того, на организаторов концерта подали в суд. Ранее рэпер заверял, что мероприятие прошло с соблюдением всех требований по коронавирусу – все носили маски, пользовались санитайзерами да и зал заполнили лишь на 50%. Позже в комитете по культуре Санкт-Петербурга встали на сторону музыканта и сказали, что к организации концерта не придраться. Но фотографии посетителей выступления из соцсетей говорят немного о другом – маски снимали при удобном случае, а о соцдистанции и речи не шло.

Лидер «Ленинграда» не мог не заступиться за любимый Петербург и достаточно жестко прокомментировал новость, обращаясь напрямую к Басте.

- Не узнать в жиру лица и / Тили-тили, трали-вали. / Тех в войну, кто наживали, / Называли, полицаи. / Кто в блокаду заграбастал, / Тоже был как полицай. / В их ряду теперь есть Баста, / Отрицай, не отрицай.

Не прошло и трех часов, как рэпер ответил Шнурову в похожей стихотворной форме (текст смотрите в изображении ниже – Прим.ред.).

Рэпер жестко ответил Шнуру. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

После публикации ответа Шнурову Баста тут же запустил прямую трансляцию в своем Instagram и снова попросил общественность не поднимать шумиху по поводу произошедшего, а довериться компетентным органам, которые еще раз проверят соблюдение мер безопасности на концерте.

- Сейчас тоже при каждом случае буду писать стихи! Если были нарушения, то организаторы понесут ответственность. Не поднимайте «бурю в стакане», давайте не шуметь. А что Сережка Шнуров? Ну сочинил мастерский стишок в перерывах между занятиями политической карьерой и руководством «классным» каналом (речь о телеканале RTVI, где Шнуров генпродюсер – Прим.ред.). Неуместно это. Следует в таких ситуациях разбираться основательно, не быть поверхностным, - добавил Баста.

Тем временем в Санкт-Петербурге вступили в силу более жесткие ограничения по коронавирусу, которые разрешают заполнять залы в кинотеатрах, театрах и на концертах лишь на 25%.

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