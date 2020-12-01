Смольный не исключил, что Евро-2020 в Санкт-Петербурге может пройти без зрителей

Смольный рассказал о трех сценариях проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге во время коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный поделился новостями о проведении Евро-2020 в Санкт-Петербурге. По словам властей, есть три сценария проведения турнира, перенесенного на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. УЕФА готовится к тому, что чемпионат может остаться без зрителей, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом городе-организаторе.

- Матчи Евро-2020 могут пройти с полной загрузкой стадиона, частичной загрузкой и совсем без зрителей. Окончательное решение планируется принять в марте 2021 года. При этом Санкт-Петербург готов к любому развитию событий. Исходя из принятого сценария, будут внесены оперативные коррективы в организацию мероприятий турнира, - цитируют вице-губернатора Владимира Кириллова в пресс-службе Смольного.

Пока что власти по-прежнему намерены задействовать на празднике футбола как Конюшенную площадь, так и Дворцовую. Готовность стадионов «Петровского» и «Газпром Арены», а также спорткомплекса в Зеленогорске не вызывает сомнений. А работа транспорта и волонтеров будет зависеть от развития пандемии.

Добавим, что Северная столица уже набила руку в проведении матчей под эгидой УЕФА с ограничениями по коронавирусу – например, игры Лиги чемпионов с участием «Зенита» проходили со зрителями в отличие от других стран Европы, в том числе Германии.

Напомним, в городе на Неве в городе пройдут четыре матча в рамках Евро-2020, два из них - с участием сборной России.