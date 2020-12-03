«Мы зависим от иностранцев»: Семак объяснил провал «Зенита» в еврокубках проблемами с составом

Сергей Семак приводил "Зенит" к чемпионству в России, но в Европе пока результаты плачевны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» потерпел бесславное поражение от «Брюгге» в Бельгии и потерял все шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. Матч, в котором сине-бело-голубым нужна была только победа, прием с разницей в два мяча, закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Причины общей неудачи назвал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

- Их огромное множество. Если в прошлом году немножко не хватило везения, потому что набрали все-таки семь очков (сейчас - только одно - прим.ред.), то в этом году - глубина состава, естественно. У нас нет равнозначных замен тем игрокам, которые выбывают, и сразу уровень, естественно, падает, - приводит слова наставника пресс-служба «Зенита».

По мнению Семака, результат зависит от иностранных игроков, которые являются лидерами команды. Выпадает один — уже есть сложности, а когда три-четыре, то заменить их очень сложно. Пока зенитовская молодежь не готова играть на таком уровне.

А из-за пандемии наложилась еще и проблема с состоянием футболистов, которым просто не хватило «физики».

Напомним, что Караваев и Вендел не смогли сыграть по причине травм, а у Ловрена была дисквалификация. Также на игру не вышел и травмированный Артем Дзюба - капитаном был вратарь Кержаков.

В ходе матча тренерам пришлось поменять получившего травму Ракицкого, не до конца готового Дриусси и Ерохина.

К концу встречи состав «Зенита» был сильно омоложенным, что не могло не сказаться на результате.

- Я уже высказывался по поводу лимита на иностранцев (что он снижает конкуренцию и уровень российского чемпионата - прим.ред.). При нынешнем положении у нас другого пути нет — нужно воспитывать своих молодых игроков, давать им шансы, подводить к основе, потому что других российских игроков, которые сейчас могут усилить «Зенит», найти сложно. Тех, которые есть, купить невозможно. Значит, надо потихоньку растить своих, - подытожил Сергей Семак.

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