«Лопата, уксус, крысы»: Марина Кохал заранее составила план избавления от тела рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал утверждает, что не убивала своего супруга Фото: СОЦСЕТИ

Жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал подробно расписала свой план избавления от тела после смерти своего супруга. Следствие трактует это как подготовку к убийству. Защита - как избавление от тела, чтобы обезопасить репутацию своего супруга. Марина до сих пор твердо стоит на своей позиции, что не убивала мужа, а лишь застала его мертвым в своей комнате. Женщина подумала, что тот скончался от передозировки наркотиками, и решила, что нужно сберечь его светлое имя. После этого она стала тщательно планировать свои действия. Заметки, которые нашли у нее в телефоне, были сделаны уже после гибели рэпера.

Первая часть плана включала расчленение тела. Среди прочего Марина Кохал записала в общем с мужем телефоне пункты: ножовка и нож.

Причина смерти Картрайта не установлена Фото: СОЦСЕТИ

После того, как тело было расчленено, Марина приступила к планированию следующего шага - заметания следов. Для этого она использовала холодильник и стиральную машину, предварительно прикинув, какие части куда поместятся. В итоге в морозилке она хранила останки, а в стиральной машине - простирывала вещи от крови. Следствие при этом считает, что там же она могла постирать и некоторые органы мужа, чтобы запутать токсикологов. То ли скрыть следы наркотиков, то ли отравления. Силовики уверены, что Кохал убила своего мужа с помощью инъекции препарата для инсулинозависимых. В малых дозах, по словам адвокатов Марины, он может быть использован для похудения. В очень больших - привести к летальному исходу.

Что интересно, Марина Кохал воспользовалась методом криминалистов, записав, что нужно купить ультрафиолетовую лампу. С помощью нее можно увидеть вымытые следы крови. Также она указала, что нужно не забыть про паркет. Судя по всему, следы крови она замывала уксусом. Кохал планировала также отмыть все решетки в душе и шторы с занавесками.

Марина Кохал и Картрайт жили вместе с сыном в квартире на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

И третий, последний пункт, на который Марина так и не решилась, - избавиться от тела. Среди возможных вариантов она рассматривала: болото, озеро, погреб, колодец или лес. Для этого ей нужны были сумка, перчатки и влажные салфетки.

Напоследок Марина задалась двумя вопросами: "Что будет с мамой и ребенком, если сдамся?", а также "Как остаться на свободе?" Судя по всему, после этих вопросов она и позвонила адвокатам, рассказав свою версию случившегося: муж умер, а я его расчленила. Защитники убедили ее, что в самом факте расчленения нет преступления. Однако следствие посчитало, что было убийство.

Марина Кохал сейчас в СИЗО Фото: СОЦСЕТИ

Также уже известно, что Марина Кохал хотела уехать из Петербурга. Билеты она планировала взять на 22, 23, 24 августа.

С августа 2020 года сотрудники СКР сохраняют молчание, не предоставляя журналистам доказательств своей версии. Судмедэкспертиза тела не смогла определить причину смерти Картрайта. Адвокат матери Юшко Антон Кобит, который выступает на стороне обвинения, заявил "Комсомолке", что новых доказательств вины Кохал у него нет. Поделиться какими-то сведениями он не смог.

- Заметки Марины Кохал в телефоне - это вопросы для адвоката, которые она хотела мне задать, - рассказала "КП-Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту. - Она написала заметку за час до встречи со мной. Она спрашивала: "Что мне будет, что будет с мамой, что будет с ребенком?" Я у нее спросила: "Ты продумала вариант, как бы ты его вывезла?" На что она ответила: "Нет, у меня ни машины, ни прав". Окна у нее в квартиры были занавешены плотной тканью. Она промывала органы, она их не выкидывала. В наволочки полоскала, потому что они гнили. Потом посыпала солью, потому что соль останавливает процесс разложения. Да, лампой светили ее квартиру, это делал эксперт-криминалист. Но у эксперта лампа ничего не показала.

Заметки Марины Кохал Фото: КП-Петербург

На вопрос, почему Марина раньше не позвонила адвокату, она ответила: "Думала, что все разговоры прослушиваются, маму арестуют, ребенка отберут". Следствие утверждает, что часть органов Картрайта исчезли.

- Если бы она выкинула, она бы выкинула бы все. У нее были две кастрюльки с органами. Она специально ничего не вырезала, - пояснила адвокат.

Позиция защиты "Комсомолке" известна. За день до смерти, по словам жены, Энди вернулся домой в два часа ночи пьяный и сразу лег спать. Утром она поцеловала мужа и пошла готовить ему завтрак. Он закрылся в комнате, стал писал текст к своим композициям. Энди никогда не ел с семьей на кухне, поэтому жена приносила ему еду в комнату. В ней стоял складной диван, рядом столик, на котором стоял ноутбук, и шкаф. Марина говорит, что в тот день она также принесла ему еду, он поел, а когда она пришла забирать посуду, рэпер попросил у нее бутылку пива. Супруга, по ее словам, категорически отказала со словами: "Тебя понесет в запой". Началась перепалка, которую слышала и мать Марины. Это произошло примерно в час дня, потом он успокоился. Марина пришла в комнату к матери, сказала ей: "Все нормально, он успокоился". Ссоры серьезной не было. Через час после этого, по словам Марины, она вернулась к мужу в комнату и застала его мертвым.

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