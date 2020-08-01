Жена расчленяла тело Энди Картрайта, пока их двухлетний сын сидел в соседней комнате: стали известны жуткие подробности смерти рэпера

В Санкт-Петербурге сегодня должны были расставить все точки над i в деле 36-летней жены рэпера Энди Картрайта Марины Кохал. Ведь даже спустя три дня после трагедии непонятно, как умер музыкант. Супруга Энди твердо стоит на том, что 24 июля пришла домой и увидела на полу тело мужа. Подумав, что он скончался от наркотиков, Марина расчленила его, чтобы не порочить репутацию рэпера "бесславной смертью". Позже женщина хотела избавиться от останков, но спустя четыре дня все-таки решила сообщить о случившемся в полицию. Но следствие в такую фантастическую историю не верит и считает, что именно жена убила 30-летнего Энди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793817" frameborder="0"></iframe> Вдову рэпера Картрайта доставили в суд - она подозревается в его убийстве.Артем КИЛЬКИН

С самого утра 1 августа возле Смольнинского суда толпились десятки журналистов. Здесь должны были решить отправить Марину в СИЗО или оставить дома. В сам зал суда корреспондентов не пускали из-за выходного дня, поэтому за поведением загадочной жены рэпера пришлось следить через щель ворот. Марину привезли под конвоем в маске, капюшоне и наручниках. Перед заседанием адвокат еще раз заявила о том, что она вину в убийстве признавать не собирается.

Адвокат Марины заявляет, что та не признает свою винуФото: Артем КИЛЬКИН

- Вину она категорически не признает, не признавала и не собирается признавать, - заявила адвокат Марины Ирина Скурту. - Из доказательств у следствие только осмотр места происшествия, ее допрос и проверка показаний в квартире на Невском проспекте. Причина смерти ее мужа до сих пор не установлена. Сама Марина по-прежнему заявляет, что не убивала, а лишь расчленила тело, чтобы сохранить ему светлую память. Отпечатки пальцев она уничтожала на случай, если тело найдут, чтобы не было ясно, что это он.

При этом разгадка того, что все-таки приключилось в квартире рэпера, нас ждет нескоро.

- Похорон не будет до тех пор, пока не будет готова экспертиза, которая установит причину смерти, - пояснила адвокат. - Она будет продолжаться один или два месяца. Сейчас в документах следствия нет ничего по поводу наркотиков. Факт преступления сейчас не подтвержден. Каких-то повреждений - черепно-мозговые травмы или ножевые ранения - на теле, которые бы говорили об убийстве, тоже нет. Но долгое нахождение тела в квартире, безусловно, затруднило экспертизу.

Марину теперь в водят только в наручникахФото: Артем КИЛЬКИН

Ирина Скурту также подробно рассказала, как происходило расчленение Энди и где в это время были члены всей семьи.

- Двухлетний ребенок находился в соседней комнате, которая находится в 10 метрах от той, где лежало тело, - пояснила Скурту. - Мать Марины узнала о случившемся только на следующий день. После этого она все время уговаривала дочку сообщить обо всем полиции. Когда я приехала к ней домой, запаха не было, все было чисто, убрано. Марина пыталась уничтожить все вещи мужа.

Марину так и не смогли арестоватьФото: Артем КИЛЬКИН

При этом адвокат назвала новые версии причин смерти рэпера Картрайта. По ее словам, она не исключает, что Энди мог подавиться едой или у него произошла остановка сердца.

Марину так и не смогли арестоватьФото: Артем КИЛЬКИН

Что же касается ареста жены Картрайта, то защита попросила суд отложить заседание до 3 августа - к этому моменту они хотят собрать характеристики на Марину. Защита будет просить не отправлять ее в СИЗО, а оставить под домашним арестом. Сама Марина не проронила ни слова.

Журналисты смотрели за Мариной в щель в воротахФото: Роман ЛЯЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793838" frameborder="0"></iframe> Адвокат жены расчлененного рэпера Ирина Скурту: Марина вину не признавала и не будет признавать.Роман ЛЯЛИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астрология Майя и блог о маньяках: Какой была и что скрывала жена Энди Картрайта, которую обвинили в его убийстве

Следствие уверено, что 36-летняя Марина Кохан расправилась с рэпером Энди Картрайтом, но пока не может понять как (подробности)

«Это убийство, в передозировку я не верю»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях сына и его жены

По словам Валентины Юшко, музыкант в последнем разговоре сказал, что собирается вернуться на Украину (подробности)