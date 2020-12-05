"Избавь, падла, от стихов": Шнуров решил прекратить нападки на звезд

Шнуров обещал прекратить стихотворные нападки на звезд, но лишь на месяц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шнуров, по всей видимости, решил поумерить пыл со своими стихотворными нападками на всех и вся. В субботу, 5 декабря 2020 года, артист опубликовал очередное произведение, в котором "отругал" самого же себя за то, что постоянно задирает знаменитых людей по любому поводу. Последний раз перепалка у него произошла с рэпером Бастой после концерта последнего в "Ледовом дворце", где были нарушены противокоронавирусные меры.

- Паровоз, базар-вокзал.

Отхлебнув из слив компота,

Сам себе вчера сказал-

Эх, заносит тебя что-то.

Шнуров, сколько можно гавкать?

Ты же дяденька большой.

Что-то ты и впрямь как шавка.

У тебя ж все хорошо, - написал артист в Instagram.

Шнуров напомнил сам себе, что приближаются новогодние праздники и Рождество. Поэтому, может стоит прекратить "псиной лаять на зайчат". Однако, как написал сам музыкант, молчание долго не продлится, а всего месяц.

- Не мочи тут околесиц,

Хвалит уж твоих грехов.

Ну хотя бы всех на месяц

Избавь, падла, от стихов.

Напомним, что в начале декабря Шнуров устроил перепалку с Бастой, даже обвинив последнего, что из-за его концерта, прошедшего с нарушениями, в Петербурге ужесточили коронавирусные меры.

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