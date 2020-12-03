Спел, сплясал - закрыли Питер: Шнуров обвинил Басту в новых карантиных ограничениях на Новый год

Шнуров обвинил Басту, что из-за того "закрыли" город. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сергей Шнуров все никак не успокоится и опять написал «поэму» про Басту, после концертов которого в городе случился скандал федерального уровня, а власти ввели новые жесткие ограничения. Их, к слову, Шнуров также раскритиковал. Нецензурно.

- «Из тебя парламентарий намбо ван,

В дом зашел и даже ног не вытер.

Поздравляю, Вася, ты болван.

<...>

В городе моем случилась баста,

Это ставлю я тебе в вину.

Думать головой учись, жопастый».

Напомним, что день назад Шнуров даже поблагодарил Басту за концерты, так как тот «оказал услугу эволюции» и «помог естественному отбору». По мнению солиста «Ленинграда», только не совсем умные люди могли почти на массовое мероприятие в разгар пандемии.

Впрочем, к вечеру благодушное настроение Шнура испарилось, так как Смольный ввел новые ограничительные меры. В том числе и из-за концерта в Ледовом. Вице-губернатор города Евгений Елин назвал это «Уроком Басты».

После этого петербургский музыкант опубликовал новый пост, в котором высказал все, что думает по поводу закрытия ресторанов, клубов и концертных залов - основных площадок для артистов - на новогодние праздники. Привести его по цензурным соображениям не представляется возможным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: С 30 декабря по 10 января закроют музеи и театры

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу с 4 декабря 2020 года, рестораны на новогодние праздники работать не будут (подробности)

«По сути – дурачок»: Баста резко ответил Шнурову на критику концертов в Санкт-Петербурге

Музыканты сцепились в Instagram, посвятив друг другу колкие стихотворения (подробности)