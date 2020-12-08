«Вносят раскол в общество»: Власти пригрозили жесткими проверками рестораторам, собирающимся работать в Новый год в Санкт-Петербурге

Смольный ответил рестораторам, поднявшим "коронавирусный бунт" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ответил рестораторам, которые намерены бойкотировать запрет на работу в новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Напомним, часть увеселительных заведений Северной столицы, несогласных закрывать свои двери с 25 декабря по 10 января с 19:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе полностью, создали «карту сопротивления» и даже пригрозили Смольному протестами.

От администрации Санкт-Петербурга выступил вице-губернатор Евгений Елин, который честно признался, что чиновники огорчены таким поведением некоторых представителей малого бизнеса. Власти пояснили, что будут жестко. Но в рамках закона реагировать на нарушения.

- В первую очередь, они вносят раскол в общество. Появились те, кого интересуют деньги, а не ковид, – констатирует Евгений Елин. – Ну что ж, мы будем действовать в соответствии с теми обязанности, что есть. Без резких эмоциональных поступков. «Карта сопротивления» открытая, то есть нам предлагают открытые действия. Тогда мы идентифицируем все возможные нарушения. Мы должны работать по одинаковым правилам, не драматизировать, не ухудшать ситуацию. Ковид это общая проблема, сначала надо с ней разобраться. Давайте спокойно проведем новогодние праздники, чтобы врачи встретили Новый год без приключений.

По словам вице-губернатора, ограничение работы заведений общепита стало очень неприятным, но вынужденным решением для властей.

- Многие строили планы, но от них придется отказаться. Предприниматели надеялись наверстать ранние убытки, но не смогут этого сделать. А ведь мы могли принять еще более неприятное решение – перепрофилировать лечебные заведения с плановой медпомощью. А ведь у нас есть большой перечень других заболеваний вроде сердечно-сосудистых, которые надо лечить, - подчеркивает Елин.

Добавим, что Смольный обещает в скором времени ввести новые налоговые льготы для петербургского бизнеса в рамках уже третьего пакета мер поддержки. «Комсомолка» подробно писала о содержании проекта закона в отдельном материале.

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