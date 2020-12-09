Следственный комитет устроил ночной рейд по барам-нарушителям в Санкт-Петербурге

Следственный комитет присоединился к проверкам баров-нарушителей в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

После громкого бунта, который устроили владельцы баров в Санкт-Петербурге, отказывающиеся принимать противокоронавирусные ограничения Смольного, к проверкам нарушителей присоединился Следственный комитет. В ночь с 8 на 9 декабря 2020 года работники ведомства вместе с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, а также комитета по контролю за имуществом города устроили очередной рейд по точкам общепита в Центральном районе. В результате несколько баров, чьи двери были распахнуты для посетителей после 23:00 часов, могут оказаться под серьезными санкциями.

- В трех предприятиях общественного питания, расположенных на территории Центрального района, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия, - рассказали в следственном комитете.

На всех посетителей, а также работников открытых заведений были составлены протоколы о нарушении коронавирусных ограничений. После проверок в отношении них будут приняты решения. Барам грозят штрафы, а за повторное нарушение - приостановка работы.

Напомним, что ряд петербургских заведений отказались признавать новые ограничительные меры Смольного. В связи с этим они создали объединение - "Карту сопротивления" - на которой указаны бары и кафе, которые намерены работать все новогодние праздники, несмотря на запреты. Власти же пригрозили нарушителям жесткими проверками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выведем на улицы 8 000 человек»: владельцы кафе и ресторанов пригрозили Смольному массовыми протестами

Городская администрация в ответ планирует привлечь к борьбе с «ковидной оппозицией» полицию (подробности)

Бары Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» и отказались закрываться на Новый год

По словам создателей, к 13 декабря в оппозиции будет больше 300 заведений (подробности)