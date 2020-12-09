Следственный комитет пригрозил уголовными делами петербургским барам, работающим в пандемию

СК пригрозил уголовными делами владельцам баров в Петербурге, которые работают в пандемию Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга пригрозил барам и ресторанам города уголовными делами, если те будут работать после 23 часов, несмотря на ограничительные меры. Об этом в среду, 9 декабря 2020 года, после ночного рейда заявил старший помощник руководителя главного следственного управления ведомства Сергей Капитонов.

- Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - пояснил он.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что сейчас нарушители - это незначительная часть городских заведений - 1-2%. Однако дальше такое количество баров могут нести угрозу для распространения инфекции. Он добавил, что в городе будут усиливать проверки.

После того, как Смольный объявил об ужесточении ограничений на новогодние праздники, в числе которых полный запрет на работу мест общепита с 30 декабря по 3 января, владельцы баров и ресторанов объединились в некое сопротивление. Некоторые заведения продолжают работать по ночам и заявили о том, что будут принимать гостей и в новогоднюю ночь.

С ночь на 9 декабря сотрудники следственного комитета впервые вышли на рейд по барам в центре Петербурга. В числе нарушителей оказались три заведения.

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