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Общество

Что случилось с главной новогодней елкой Санкт-Петербурга, которую устанавливают на Дворцовой площади

Петербуржцы шокированы непрезентабельным видом дерева, на которое, к слову, потратили 10 млн рублей
Полина ЖУКОВА
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Петербуржцам не понравилась "облезлая" новогодняя ель на Дворцовой. Но ее еще предстоит нарядить

Петербуржцам не понравилась "облезлая" новогодняя ель на Дворцовой. Но ее еще предстоит нарядить

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге начали украшать главную новогоднюю елку на Дворцовой площади. То самое 12-тонное столетнее дерево, что привезли из лесов Ленобласти для горожан. Они, к слову, сами выбрали в голосовании именно живую ель в центре города. Вот только теперь многие вспомнили про искусственную – у которой иголка к иголочке. А доставшееся новогоднее деревце в городе уже называют «облезлым» и критикуют его внешний вид в соцсетях.

«Какой год – такая и елка», «Что-то страшненькая», «Такая она… интересная!», – пишут в соцсети петербуржцы.

Несомненно, искусственная елочка смотрелась эффектнее. Но петербуржцы сами предложили установить к Новому 2021 году живое дерево.

Несомненно, искусственная елочка смотрелась эффектнее. Но петербуржцы сами предложили установить к Новому 2021 году живое дерево.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Горожане заметили поредевшие ветви и просвечивающий ствол. И сетуют, что елка совсем не такая пушистая, как все привыкли видеть на новогодних картинках. А стоимость красавицы в общей сложности 13 миллионов рублей! Вместе с вырубкой, перевозкой, установкой, изготовлением игрушек и другими работами. Правда, к тому, что местами елка будет поредевшая, специалисты были готовы заранее. В Смольном отвечают: ветви нарастят и деревце распушится.

Некоторые веточки ели придется нарастить, но специалисты говорят, что это нормальная практика.

Некоторые веточки ели придется нарастить, но специалисты говорят, что это нормальная практика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Технология оформления ели всегда предусматривает дополнительную установку веток, особенно в нижнем ярусе, так как в лесу на высоте 5 – 10 метров дерево закрывает густой молодняк и не пропускает свет к нижним веткам. Это недостаток всех высоких деревьев, который будет корректно исправлен, – пояснили КП-Петербург в городском Комитете по печати.

Но самое главное – украшать елку только начали. Она еще не засияла гирляндами (их будет аж 5 километров!) и ретро-игрушками, которые расписывают вручную художники. На все про все уйдет около десяти дней. И многие горожане все-таки выступают в защиту главного новогоднего символа Петербурга.

Полностью елка засияет в украшениях 20 декабря.

Полностью елка засияет в украшениях 20 декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Давайте дождемся, когда ее украсят, а потом будем говорить – плохо или хорошо! – говорит петербурженка Ксения.

Над украшением ели на Дворцовой площади трудятся круглосуточно. Все работы планируют завершить 20 декабря. Елочку нарядят игрушками в стиле 50-60-х годов – лампочками, флажками, шарами, фигурками медведей и зайчиков, а затем на постоянный режим включат красивую подсветку.

КАРТИНА ДНЯНовый год 2021 в Санкт-Петербурге

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