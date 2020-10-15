Ретростиль и новые украшения: Какой будет живая ель на Дворцовой, если за нее проголосуют петербуржцы

К Новому 2021 году в Петербурге могут установить живую ель на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До Нового года осталось два с половиной месяца, а это значит, что Петербург уже вовсю готовятся украшать к празднику. Уже известно, что улицы и дома начнут преображаться с 9 ноября. Для Петербурга приготовили почти 3,5 тысячи элементов – гирлянды, фонари, композиции, а также 61 искусственную елочку. А вот с главной красавицей – на Дворцовой площади – еще предстоит определиться. Причем, самим горожанам. Впервые с 2013 года в городе объявили голосование: петербуржцы выберут, какую ель они хотят видеть в сердце города – искусственную или живую.

С 9 ноября Петербург начнут украшать к Новому году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Город действительно давно не встречал Новый год с натуральной елочкой на Дворцовой. С 2014-го там стояла только искусственная. Поэтому если горожане выберут натуральную ель – это само по себе будет событием. И хотя готовятся в городе и к тому, и к другому варианту, для живой елочки украшения будут особенными.

– Если победит живая елка, то все игрушки для нее будут новыми. Поскольку украшения с искусственной ели для нее не подходят, – рассказал «КП-Петербург» глава Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. – Уже практически готов проект, и это будут игрушки в стиле 50-60-х годов. Поэтому сама елка получится в некоем ретростиле.

Украсят в Петербурге не только самый центр, но и удаленные от него районы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Что касается «старой» искусственной елки, она хоть и служит городу с 2014-го, но находится в отличном состоянии.

– Конструктив все годы был тот же, но конечно, каждый год елка проходила техническое обслуживание и что-то необходимо было поменять, дополнить. И конечно, игрушки, например, в 2019 году были совсем другие, чем в 2014, когда мы ее начали ставить, – добавляет Андрей Чистяков.

Если говорить о стоимости новогоднего символа, и та, и другая елка – удовольствие дорогостоящее. У каждой своя особенность транспортировки, обслуживания и оформления. Так что сэкономить на каком-то из вариантов вряд ли получится. Кстати, в этом году на украшение города потратят меньше, чем в прошлом. В этот раз – 182 миллиона рублей, а в прошлом ушло 200 миллионов. Однако несмотря на экономию из-за ситуации с коронавирусом, горожан порадуют новой «фишкой» – необычное оформление готовят для Дворцового моста.

Скоро улицы Петербурга засияют. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– В связи с секвестированием бюджетных средств из-за пандемии у нас нет большой возможности применить очень много нового оборудования в этом году, поэтому мы остановились на оформлении Дворцового моста. А если жители проголосуют за живую елку – то будет новой и она, – отмечает Андрей Чистяков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты – о новогодней елке на Дворцовой площади: «Однозначно, лучше живая»

Вернуть Петербургу настоящую лесную красавицу чиновники не против уже к Новому 2021 году (Подробности)