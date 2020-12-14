«То холод, то жар. Умираю, в прямом смысле этого слова»: Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом

Милана Тюльпанова попала в реанимацию с коронавирусом. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Милана Тюльпанова шокировала своих поклонников новостью о госпитализации в реанимацию с коронавирусом. Об этом бывшая жена нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова рассказала в своем Instagram. Еще 3 недели назад новая звезда шоу-бизнеса была бодра как никогда и высказывала «Комсомолке» предположения о том, удастся ли Артему Дзюбе сохранить свой брак после скандала с интимным видео. Однако спустя некоторое время Милана почувствовала, что ее сразила инфекция.

По словам Тюльпановой, 11 декабря стал для нее кошмарным днем, когда она испытала все недуги болезни. На следующий день пришел результат теста – положительный.

- Я не спала уже две ночи, на третью мне стало казаться, что я умираю, в прямом смысле этого слова. Температура, давление, люстра на потолке «ездила», бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры – это называется отторжение проблем, которые существуют у организма, - пишет Тюльпанова в Instagram.

Шокирующую новость Милана сообщила у себя в соцсетях. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Теперь Милана находится в реанимации, где старается отсыпаться. Как она рассказывает, впереди ее ждут 2 недели тяжелого восстановления.

- Когда лежишь в холодном поту и с трудом находишь силы позвонить, чтобы попросить о помощи – все сторонние проблемы отходят на второй план. Спасибо маме, Жене и моим близким девочкам за то, что вы рядом, - подытоживает Милана.

Добавим, что ранее бывшая жена Кержакова заявила об «обнулении» и радикально поменяла образ жизни, переехав в Москву из Санкт-Петербурга. Недавно она представила все подробности брака с футболистом в своей откровенной книге.