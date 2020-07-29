Судебные приставы ищут Михаила Боярского из-за долга по коммуналке

Михаил Боярский снова наступил на те же грабли – его вновь ищут судебные приставы из-за долга. Если в прошлый раз к нему были претензии по поводу оплаты штрафа за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга, то сейчас речь идет о коммуналке. Денег, к слову, с легендарного артиста требует совсем немного.

Михаил Боярский не первый раз попадает в банк данных исполнительных производств. Фото: fssp.gov.ru

- Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию – 200 рублей, - гласит карточка, датированная 24 июля, в банке данных исполнительных производств на сайте УФССП.

Теперь отдел судебных приставов по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга должен заняться звездным должником. Сам артист не верит информации и заверяет, что его никто не ищет, а если искали бы, то вряд ли нашли бы.

Напомним, ранее Михаил Сергеевич не раз попадался на неправильной парковке на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

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