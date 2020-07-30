Что общего в поведении жены-расчленительницы рэпера Картрайта и доцента Олега Соколова, раскрыл психиатр

Санкт-Петербург на всю страну прославился новой историей - 36-летняя жена расчленила мертвого рэпера Энди Картрайта, чтобы никто не узнал о том, что он умер от передозировки наркотиками. Женщина заявила полиции, что сделала это из-за большой любви к нему. Чтобы понять, что произошло в этой семье накануне трагедии, мы обратились за комментарием к специалисту.

- Расчленить человека, чтобы сохранить его репутацию? Это больше похоже на бред, - уверен психиатр Александр Федорович. - Конечно, вот так сходу дать оценку ее поведению, сложно - нужна психолого-психиатрическая экспертиза. Но пока мне эта история напоминает версию адвоката другого расчленителя - Олега Соколова. Помните, как Александр Почуев не исключал, что на убийство аспирантки Ещенко экс-доцента могла подтолкнуть... фаза Луны? Это такая же, как мне кажется, абсолютно придуманная версия стороны защиты. Гадать о том, убила ли она своего мужа, это сделал любовник или еще десятки версий - неправильно. Я бы посоветовал всем дождаться результатов следствия. После этого все будет ясно.

Со своей женой рэпер прожил 5 летФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сейчас следователи выясняют, что произошло в семье Энди на самом деле. 31 июля будут готовы и предварительные результаты экспертизы, по которым будет понятно, был ли у Картрайта передоз, как уверяет его жена Марина, или нет.

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