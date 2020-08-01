Жену расчлененного рэпера Энди Картрайтера оставили под стражей на 72 часа

Марину Колах, жену расчлененного рэпера Энди Картрайтера оставили под стражей еще на 72 часа. Такое решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на заседании 1 августа 2020 года. Женщина подозревается в убийстве мужа, однако вину в этом не признает.

Останки Энди были найдены в квартире на Невском, расфасованные в пять пакетовФото: СОЦСЕТИ

- Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 часов 29 июля 2020 неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти Юшко, находясь в квартире дома на Невском проспекте убила его, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793825" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайтера в зале суда из-за обвинении в его убийстве.Видео: Пресс-служба судов Петербурга

Напомним, что 31 июля Марине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ - убийство. Она это отрицает.

Следствие считает, что подозреваемую надо отправить в СИЗО, так как у нее нет постоянной регистрации в Петербурге, она может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает.

Марина Кохал отказалась признавать свою вину в убийстве мужа / Фото: Пресс-служба судов Петербурга

Сейчас по делу назначена очередная экспертиза, так как первичная причину смерти не установила.

Адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания с целью сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, по версии Марины, она нашла мужа мертвым. Якобы он скончался от передозировки наркотиков, однако запрещенных веществ в его останках экспертиза не нашла. Женщина уверят, что расчленила мужа, потому что не хотела оставлять за ним "славу" наркомана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793811" frameborder="0"></iframe> Жена Картрайта доставлена в суд, ей выбирают меру пресечения.Роман ЛЯЛИН

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