«Версия о любовнице Энди - вброс»: Адвокат матери расчлененного рэпера опроверг измену Картрайта

История смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта обрастает все новыми невероятными деталями. Сегодня утром в Сети появилась новая версия того, что могло произойти в квартире на Невском проспекте 24 июля, когда музыканта нашли мертвым. Якобы жена Энди - 36-летняя Марина Кохал - узнала о том, что у супруга есть молодая любовница, к которой он собрался уйти из семьи. Узнав об этом, Марина психанула и, по одной из версий, убила и расчленила изменщика. Однако адвокат матери рэпера, который сейчас работает со следствием, категорически отрицает эти слухи в СМИ.

- Версию о любовнице мы не рассматриваем, это вброс, сделанный непонятно кем, - так и напишите, - сообщил "КП-Петербург" адвокат матери Энди Картрайта Антон Кобит.

Марина Кохал отрицает наличие любовницы у мужаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, версию о любовном треугольнике в семье Картрайта ранее опровергала и адвокат Марины Ирина Скурту. По словам Кохал, она подчеркивает, что они любили друг друга и у них все было прекрасно, хоть и не без ссор. Но у кого не бывает?!

Как вспоминает Кохал, в тот роковой день между ней и Энди тоже была небольшая перепалка: муж просил выпить, а она ему отказала. Но после разговора он, по ее словам, успокоился и ушел в комнату. Через час она нашла его там мертвым.

Марина Кохал занималась астрологиейФото: СОЦСЕТИ

У самих следователей по громкому делу о расчленении рэпера Картрайта пока формулировка размыта: убийство из неприязненных отношений неустановленным способом.

Сегодня Марине Кохан в Смольнинском суде Петербурга вновь будут выбирать меру пресечения. Защита будет настаивать на домашнем аресте, ведь женщина не признала и не собирается признавать вину в гибели Картрайта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793825" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайтера в зале суда из-за обвинении в его убийстве.Видео: Пресс-служба судов Петербурга

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