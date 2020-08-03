После смерти Энди Картрайта жена писала его любовнице от его имени

Пророческое видео записала пару лет назад жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которая в качестве астролога отвечала на вопросы своих подписчиков в прямом эфире YouTube.

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- Что делать, если ситуация зашла так далеко, что ты уже знаешь, как выглядит любовница мужа? - так обозначила тему Марина и подробно объяснила, как себя вести в такой ситуации.

Любовница Картрайта была моложе его жены почти на 15 лет.Фото: СОЦСЕТИ

В итоге 36-летняя Кохал сама оказалась героиней подобной истории. Во всяком случае, после того, как ее задержали по подозрению в убийстве мужа - рэпера Энди Картрайта, следователи узнали, что последнее время в их семейной жизни было не все так гладко, как казалось. У Энди появилась поклонница - молоденькая дизайнер одежды, любительница рэпа Надежда Р. Девушка, переехавшая несколько лет назад в Санкт-Петербург из Башкортостана, активно вела свои странички в соцсетях. Правда, компрометирующие снимки с женатым музыкантом не публиковала, но общалась с ним в личной переписке. Что еще известно о любовнице Энди Картрайта и как она выглядит?

Надя обожала рэп, у нее было много кумиров. На фото с Ассаем.Фото: СОЦСЕТИ

На всех снимках Надежда - улыбчивая и весьма раскрепощенная. Видно, что с самооценкой у нее все в порядке. Да и со вкусом - одевалась любовница Картрайта ярко, смело, - не зря закончила педагогический университет им.Герцена по профилю дизайнера. Но по специальности, судя по всему, Надя не работала. У себя на стене в Instagram она рассказывала подписчикам о новом поступлении в секонд-хэнде, потом об ассортименте в каком-то магазине обуви... Возможно, просто подрабатывала. Что совершенно точно можно сказать про Надежду - так это о ее любви к рэпу. В ее ленте куча снимков с музыкантами, сторизах - десятки видео с концертов разных артистов этого жанра, среди них есть и выступление Картрайта...

Девушка выглядит очень эффектно и умеет себя подать.Фото: СОЦСЕТИ

По предварительной версии, после того, как Энди был уже мертв, его жена Марина писала его любовнице от его имени. Женщина знала все пароли мужа, - по ее словам, у них были очень доверительные отношения. При этом адвокаты Кохал пока настаивают на том, что Надежда была просто поклонницей Картрайта - их последняя переписка якобы датируется 20 марта 2020 года.

Но вернемся к ролику, который Кохал записывала для своих подписчиков, где говорила про измены. Главное правило, которому она их учила и, видимо, следовала сама - никогда не общаться с любовниками!

Жена Картрайта после его смерти писала Наде в соцсетях от его имени.Фото: СОЦСЕТИ

- Разговаривать нужно только с партнером, - подчеркивала она и добавляла, что сначала вообще нужно подтвердить этот факт. - Если информация получена от того, кто виновен, фиксируете, почему он не досказал? Потому что вы все равно его поймали бы или потому что совесть замучила? Хочет вынудить вас с ним расстаться или прямым текстом говорит это. Но, если эта информация получена непосредственно от виновника, то разговаривать стоит с ним. Если информация получена непонятно из каких источников, то прежде чем говорить с ним, нужно выяснить эту информацию наверняка. Совершенно точно, если вы знаете любовницу в лицо, разговаривать с ней смысла нет в 99 процентов случаев. Потому что если вы даже знаете ее астрологические данные и адрес, вам это ничего не дает кроме возможности заказать прогноз совместимости. Еще момент. С чего вы взяли, что девушка, с которой вы вступите в диалог, окажется адекватной и не агрессивной? Если вы ее попытаетесь избить или обидеть словами, кто сказал, что это вы ее кислотой обольете, а не она вас?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793748" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Картрайта записывала видео с советами об изменах в семье.

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